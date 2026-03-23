Η Ford ενισχύει το Capri με μεγαλύτερη αυτονομία και νέες τεχνολογίες

Η έκδοση Collection είναι μία νέα έκδοση περιορισμένης παραγωγής στη γκάμα του Capri και ταυτόχρονα το πιο πρόσφατο μοντέλο της σειράς Ford Collection. Αντλώντας έμπνευση από τα εμβληματικά αγωνιστικά Capri και τα cult-classic μοντέλα υψηλών επιδόσεων του παρελθόντος, το νέο Capri Collection διαθέτει μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και χρώματα, τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικά.

Οι εκδόσεις Standard Range του Ford Capri καθίστανται τώρα ακόμα πιο αποδοτικές χάρη σε μία νέα μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και έναν βελτιωμένο ηλεκτροκινητήρα, που αντίστοιχα αναβαθμίζουν την αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση και την αποδιδόμενη ροπή. Τα νέα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της βέλτιστης συμπεριφοράς του Capri, προσφέροντας μεγαλύτερη υποστήριξη σε ποικίλα σενάρια οδήγησης. Το σύστημα Pro Power Onboard είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που προσφέρει την δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι μέσω της προσθήκης μιας πρίζας στο πορτμπαγκάζ ή ενός αντάπτορα, που συνδέεται στη θύρα φόρτισης. Αυτό το σύστημα μπορεί να παρέχει συνδυαστική συνολική ισχύ έως και 2,3 kW αντλώντας ενέργεια από την μπαταρία υψηλής τάσης του Capri.

Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move του Capri έχει επίσης αναβαθμιστεί με μια ανασχεδιασμένη διεπαφή που εξασφαλίζει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης. Παράλληλα, παρέχει με διευρυμένη απεικόνιση τόσο για την κάμερα στάθμευσης όσο και για το σύστημα πλοήγησης, καθώς και δυνατότητα ομαδοποίησης διαφόρων εφαρμογών (apps) σε φακέλους, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη.

«Το Capri είναι η απάντησή μας στους πελάτες που αναζητούν ένα ευέλικτο και ικανό ηλεκτρικό οικογενειακό αυτοκίνητο που ξεχωρίζει από το πλήθος. Η έκδοση Collection τιμά την αγωνιστική κληρονομιά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την εμβληματική ιστορία των μοντέλων υψηλών επιδόσεων του Capri, που τώρα συνδυάζονται με τις προηγμένες τεχνολογίες και τις λειτουργίες άνεσης του μέλλοντος». δήλωσε ο Christian Weingaertner, general manager, passenger vehicles, Ford Europe.

Capri Collection: Με έμπνευση από την αγωνιστική κληρονομιά

Εξωτερικά, το νέο Capri Collection ξεχωρίζει με το αποκλειστικό χρώμα Tribute Blue, το οποίο παραπέμπει στα εμβληματικά χρώματα των αγωνιστικών Capri του παρελθόντος. Η σπορ σχεδίαση του μοντέλου ενισχύεται από τους βαθύτερους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, τις πλαϊνές ποδιές και την πίσω αεροτομή, όλα σε μαύρο χρώμα, ενώ οι νέες ζάντες αλουμινίου των 21 ιντσών διαθέτουν ειδική επεξεργασία και μαύρο σατινέ χρώμα σε μεγάλο τμήμα των επιφανειών τους.

Στο εσωτερικό, κυρίαρχο χρώμα είναι το Black Onyx, ενώ λεπτομέρειες που θυμίζουν το Tribute Blue των εξωτερικών επιφανειών υπάρχουν στο κάτω μέρος της μπάρας ήχου και στις ζώνες ασφαλείας. Ένα χαρακτηριστικό μαύρο-μπλε εφέ χρησιμοποιείται στο ταμπλό και στην κεντρική κονσόλα, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν μία κάθετη λωρίδα που αντικατοπτρίζει το εξωτερικό χρώμα - μια ακόμα αναφορά στην αγωνιστική κληρονομιά του Capri.

Αυξημένη αυτονομία και απόδοση

Με τη νέα μπαταρία LFP, το Capri Standard Range προσφέρει αυξημένη κατά περισσότερο από 17% αυτονομία σε σχέση με το παρελθόν, η οποία φτάνει τώρα έως και τα 463 km. 2 Αυτό δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Ταυτόχρονα, η έκδοση Standard Range του νέου Ford Capri διαθέτει έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα, με ισχύ αυξημένη στα 140 kW (190 PS) ⁷ και ροπή στα 350 Nm⁷. Όλα αυτά βελτιώνουν την απόκριση, με αποτέλεσμα το νέο Capri Standard Range να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 8,0 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα, το Ford Capri συνεχίζει να διατίθεται στις εκδόσεις Extended Range, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, και κορυφαία αυτονομία έως και 627 km.

Νέες τεχνολογίες αναβαθμίζουν την εμπειρία του ταξιδιού

Το αναβαθμισμένο Ford Capri προσφέρει μία διευρυμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, για μεγαλύτερη άνεση σε κάθε διαδρομή.

Το Intelligent Adaptive Cruise Control 3 του Capri είχε ήδη την δυνατότητα να προσαρμόζει την ταχύτητα του οχήματος ανάλογα με το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψιν τις ενδείξεις των πινακίδων ορίου ταχύτητας, τις στροφές, τις διασταυρώσεις και τους κυκλικούς κόμβους. Τώρα, η αναβαθμισμένη εκδοχή του υποστηρίζει και τη λειτουργία Traffic Light Recognition, η οποία επιτρέπει στο όχημα να επιβραδύνει ή ακόμα και να σταματά αυτόματα στην περίπτωση που το σύστημα ανιχνεύσει κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι μπροστά.

Το νέο Reversing Assist 3 έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τους οδηγούς σε απαιτητικές συνθήκες, όπως η κίνηση σε στενούς δρόμους.

Το νέο Trained Park Assist 3 είναι μια ακόμη τεχνολογία που υποστηρίζει τον οδηγό κατά τη διάρκεια απαιτητικών ελιγμών στάθμευσης.

Μια ακόμη προσθήκη είναι το σύστημα Driver State Assist 3, το οποίο χρησιμοποιεί την κάμερα που είναι στραμμένη προς τον οδηγό και τα συστήματα Lane Keep Assist για να παρακολουθεί την προσοχή του τελευταίου και τις κινήσεις του στο τιμόνι. Εάν δεν ανιχνευθεί καμία κίνηση, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει τα φρένα για να ειδοποιήσει τον οδηγό.

Όλα τα Ford Capri διαθέτουν πλέον στάνταρ σύστημα οδήγησης με ένα πεντάλ (One-Pedal Drive), για ακόμα πιο άνετη και ευχάριστη οδήγηση στην πόλη.

Το Pro Power Onboard τροφοδοτεί τις δραστηριότητές σας

Το νέο Pro Power Onboard ξεκλειδώνει ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τους κατόχους του Capri. Το σύστημα πρωτοπαρουσιάστηκε σε ορισμένα επαγγελματικά οχήματα της Ford Pro και τώρα μετατρέπει το Capri σε κινητή πηγή ενέργειας, ικανή να τροφοδοτεί απρόσκοπτα συσκευές συνολικής ισχύος έως και 2,3 kW.

Μία πρακτική πρίζα Pro Power Onboard βρίσκεται στον χώρο αποσκευών του οχήματος για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως laptop. Επίσης, ως προαιρετικό στοιχείο, ένας αντάπτορας μπορεί να συνδεθεί στη θύρα φόρτισης του αυτοκινήτου για τη φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων ή άλλων αξεσουάρ εξωτερικού χώρου.



Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το νέο Travel Pack, που περιλαμβάνει προστατευτικό για σκύλους, ένθετο στο μπροστινό χώρο αποθήκευσης (frunk) για την οργάνωση αντικειμένων έκτακτης ανάγκης και ειδικό αποθηκευτικό χώρο για το καλώδιο φόρτισης.

Αναβαθμισμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move

Το συνδεδεμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move του Ford Capri διαθέτει μία κινητή οθόνη 14,6 ιντσών με στάνταρ συμβατότητα ασύρματου Apple CarPlay 8 και Android Auto. 8 Πλέον, το σύστημα υποστηρίζεται από νέο λογισμικό βασισμένο σε Android, για ακόμα πιο ομαλή λειτουργία

Η διεπαφή έχει επανασχεδιαστεί για μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης. Τώρα παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποίησης διαφόρων εφαρμογών σε φακέλους ή συνδυασμού τους, ώστε ο οδηγός να οργανώνει τα πιο σημαντικά για τον ίδιο app – όπως θα έκανε με ένα smartphone. Ταυτόχρονα, για ακόμα καλύτερη ευκολία, το infotainment παρέχει τώρα διευρυμένη απεικόνιση τόσο για την κάμερα στάθμευσης όσο και για το σύστημα πλοήγησης.

Η νέα γκάμα εκδόσεων του Ford Capri, συμπεριλαμβανομένης της Capri Collection, είναι διαθέσιμη για παραγγελία με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στη χώρα μας τον Ιούνιο.