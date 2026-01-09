Η γαλάζια φωτό: Ο σκληροπυρηνικός τέως, ο μετριοπαθής νυν και ο εξ ανάγκης αριστερός

Η πολιτική λένε, είναι η διαχείριση των συμβόλων. Όταν τα… σύμβολα βρίσκονται στο ίδιο κάδρο, το καθένα πρέπει να παίρνει τη θέση που του πρέπει.



Αυτό συνέβη στην περίπτωση των Νίκου Δένδια, Μάκη Βορίδη και Θάνου Πλεύρη, οι οποίοι έσπευσαν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία στο διάδρομο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας συζήτησης επί του νομοσχεδίου για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων.



«Εγώ να κάτσω δεξιά, γιατί είμαι κανονικός δεξιός. Δεν μου αρέσει το Κέντρο...», είπε χιουμοριστικά ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, προκαλώντας χαμόγελα στην ομήγυρη.



«Δηλαδή εμένα, μου αρέσει;», σχολίασε ο Νίκος Δένδιας, ενώ ο… εξ ανάγκης «αριστερός» του φωτογραφικού ενσταντανέ Θάνος Πλεύρης δικαιολογήθηκε για τη θέση που πήρε λέγοντας: «Καλά, να κάτσω εγώ αριστερά. Άλλωστε στο πρόσφατο συνέδριο που συμμετείχα, μπροστά στη Μελόνι, ένιωσα... αριστερός».

Και στη μέση ο Δένδιας...