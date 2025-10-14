Η Καίτη Φίνου «πέθανε» την Χρυσούλα Διαβάτη: Ο εκνευρισμός του Τσακίρογλου και η συγγνώμη της ηθοποιού

Μια ανάρτηση που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Νικήτα Τσακίρογλου, έκανε χθες η Καίτη Φίνου, που μπερδεύοντας την Άννα Κυριακού που έφυγε από την ζωή με την Χρυσούλα Διαβάτη έγραψε σε post στα social media, ενώ στη συνέχεια όταν κατάλαβε το λάθος της, το διέγραψε: «Καλό ταξίδι Χρυσούλα Διαβάτη… Συλλυπητήρια στην οικογένεια».

«Ζητώ ένα μεγάλο δημόσιο συγγνώμη για την ανάρτηση που έκανα για την κυρία Χρυσούλα Διαβάτη. Συγγνώμη από την οικογένειά της και την οικογένεια του θεάτρου. Έκανα ένα τραγικό λάθος… Δεν μου έχει ξανασυμβεί, πάντα διασταυρώνω όταν ακούω τέτοιες ειδήσεις» έσπευσε να γράψει σε νέο post η Καίτη Φίνου.

Ενοχλημένος ο σύζυγος της Χρυσούλας Διαβάτη - η οποία τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας - δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό»: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μας πέθαναν κιόλας. Εντάξει. Μου φαίνεται γελοίο αυτό. Γελοιότητες είναι της εποχής μας. Γελάω, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν κάνουν καλό στη δημοσιότητα αυτά τα πράγματα. Δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα, γελάω. Ο καθένας λέει τώρα, αυτή τη στιγμή, κάτι για να υπάρχει. Αν ήταν, δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα».