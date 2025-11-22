Η «κατάρα των Κένεντι» ξαναχτυπά: Η 42χρονη εγγονή του ανακοίνωσε ότι της μένει ένας χρόνος ζωής

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, δημοσιογράφος και συγγραφέας, κόρη της Καρολίνα Κένεντι και εγγονή της Τζάκι και του Τζον Κένεντι, περιέγραψε τη μάχη της με τη λευχαιμία σε τελικό στάδιο, αποκαλύπτοντας ότι οι γιατροί της έδωσαν μόλις έναν χρόνο ζωής.

Η Σλόσμπεργκ, η οποία διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία πριν από δύο χρόνια, δημοσίευσε ένα συγκινητικό κείμενο στο The New Yorker και αναφέρεται με συναισθηματική φόρτιση στο πώς η ασθένεια άλλαξε τη ζωή της και της οικογένειάς της.

Στο κείμενο με τίτλο «Μια μάχη με το αίμα μου», η 42χρονη δημοσιογράφος εξηγεί πως η διάγνωση ήρθε λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της και περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

«Όταν διαγνώστηκα με λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου», γράφει. Στο κείμενο, περιγράφει επίσης τη βοήθεια που έλαβε από την οικογένειά της, με την αδελφή της να δίνει τα βλαστοκύτταρά της για τη θεραπεία της. Η συγκίνηση είναι έκδηλη όταν μιλά για τον σύζυγό της, ο οποίος την στήριξε σε κάθε βήμα της πορείας της, λέγοντας ότι «είναι τέλειος» και ότι νιώθει αδικημένη που δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει την «υπέροχη ζωή» που είχε μαζί του.

Το παράπονό της για τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Η Σλόσμπεργκ, με τη βοήθεια των γιατρών της, πέρασε από περιόδους ύφεσης και υποτροπής, ενώ αποκαλύπτει τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της θεραπείας CAR-T, μιας καινοτόμου μεθόδου για τη λευχαιμία. Ωστόσο, δεν διστάζει να αναφερθεί και σε πολιτικά ζητήματα, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τη δημόσια στάση του θείου της, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και την υποψηφιότητά του για Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας μου, ο Μπόμπι βρισκόταν στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής», αναφέρει, τονίζοντας την αντίθεσή της με τις απόψεις του γύρω από την υγειονομική περίθαλψη και τη χρηματοδότηση της έρευνας. Ιδιαίτερα, αναφέρεται στην ανησυχία της για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι πολιτικές του σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας για τον καρκίνο και τις γυναικείες υγειονομικές ανάγκες.

Το παρόν και το μέλλον των παιδιών της

Η Σλόσμπεργκ δεν παραλείπει να συνδέσει τη δική της εμπειρία με την τραγική ιστορία της οικογένειάς της, κάνοντας αναφορά στον θάνατο του Προέδρου Κένεντι, του θείου της, Τζον Κένεντι, και της γιαγιάς της, Τζάκι Κένεντι. «Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι καλή, να είμαι καλή μαθήτρια, καλή αδελφή, καλή κόρη… Τώρα πρόσθεσα μια νέα τραγωδία στη ζωή της οικογένειάς μας», γράφει συγκινητικά, εννοώντας τον θάνατό της από καρκίνο.

Ωστόσο, η εγγονή του Κένεντι δεν κλείνει το κείμενό της με αναφορές στο παρελθόν και την κληρονομιά της οικογένειας, αλλά στρέφεται στο παρόν και στο μέλλον των παιδιών της. «Προσπαθώ να ζω και να είμαι μαζί τους τώρα», καταλήγει, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να ζει κανείς την κάθε στιγμή, παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει.