Η Κίνα δίνει...ιδέες για το δημογραφικό: Φορολογεί τα προφυλακτικά για να «μπουστάρει» τις γεννήσεις

Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η Κίνα θα πάψει να εξαιρεί τα προφυλακτικά από τον ΦΠΑ, καθώς νέα φορολογική νομοθεσία επιχειρεί να στηρίξει τα επίπεδα γεννητικότητας που υποχωρούν σταθερά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews o νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 2024, καθορίζει εκ νέου τον κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών που απαλλάσσονται από τον φόρο, καλύπτοντας τομείς όπως η γεωργία, οι ιατρικές υπηρεσίες και οι πολιτιστικές δραστηριότητες. Τα αντισυλληπτικά προϊόντα δεν περιλαμβάνονται πλέον, γεγονός που σημαίνει ότι από το 2026 θα επιβάλλεται σε αυτά συντελεστής ΦΠΑ 13%.

Η αλλαγή αποτελεί σαφή ανατροπή της μέχρι πρότινος πολιτικής αυστηρού οικογενειακού προγραμματισμού, η οποία για δεκαετίες στόχευε στον περιορισμό της γεννητικότητας. Η απόφαση λαμβάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή δημογραφική κρίση. Η γεννητικότητα υποχωρεί σταθερά από τη δεκαετία του 1980 και η πτώση αυτή επιταχύνθηκε από την πολιτική του ενός παιδιού (1979–2015), με το ποσοστό να φθάνει το 2024 τις 6,77 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους.

Η πολιτική του ενός παιδιού περιόριζε τα περισσότερα νοικοκυριά σε έναν απόγονο, μέσω προστίμων, περιορισμών και ελέγχων στους χώρους εργασίας. Το κράτος προωθούσε την ευρεία χρήση αντισυλληπτικών και στειρώσεων με το επιχείρημα ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούσαν για να καλύψουν έναν αυξανόμενο πληθυσμό.

Οι πρακτικές αυτές μπορεί να περιόρισαν τις γεννήσεις, αλλά άφησαν πίσω τους βαθιές δημογραφικές στρεβλώσεις, από τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και την ταχεία γήρανση του πληθυσμού έως την έντονη ανισορροπία των φύλων, αποτέλεσμα της διαχρονικής προτίμησης για αγόρια.

Το 2023, ο δείκτης γονιμότητας είχε πέσει στο 1 παιδί ανά γυναίκα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, σχεδόν το μισό του επιπέδου αντικατάστασης γενεών (2,1).