Η Lenovo φαίνεται πως ετοιμάζει ένα «ιδιαίτερο» φορητό gaming PC που γίνεται κονσόλα

Η Lenovo προχωρά σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά -αλλά και προφανή- βήματα στο χώρο των φορητών συστημάτων με Windows: το Legion Go Fold Concept. Πρόκειται για ένα Windows tablet που μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ως handheld, tablet, laptop και “τύπου desktop” gaming PC. Το προϊόν αναμένεται να παρουσιαστεί ως concept στην έκθεση MWC 2026 στη Βαρκελώνη, στις 2 Μαρτίου 2026, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση πως θα καταλήξει σε εμπορικό προϊόν.



Τι είναι το Legion Go Fold Concept

Το Legion Go Fold είναι ένα πτυσσόμενο Windows tablet με Windows που χαρακτηρίζεται από την POLED οθόνη που αλλάζει από τις 7,7 στις 11,6 ίντσες και προσφέρει πολλαπλές λειτουργίες. Στο Handheld Mode και με την οθόνη διπλωμένη, το σύστημα λειτουργεί σαν κλασικό φορητό, με αποσπώμενα ασύρματα χειριστήρια στα δύο άκρα.

Στο Split Screen Mode η οθόνη ανοίγει κατακόρυφα, έτσι ώστε η μισή να παίζει ένα game και η άλλη μισή να κάνει κάτι άλλο (πχ. να δείχνει ένα video στο YouTube). Στο Horizon Full Screen Mode η οθόνη ανοίγει οριζόντια και φτάνει τις 11,6 ίντσες, με τα χειριστήρια στα δύο άκρα, προσφέροντας μια πολύ πιο βελτιωμένη εμπειρία φορητού gaming συστήματος.

Τέλος, στο Expanded Desktop Mode η οθόνη του μπορεί να προσαρτηθεί σε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο με touchpad και να «δημιουργήσει» ένα παραδοσιακό laptop, με το δεξί controller να μετατρέπεται σε mouse για FPS games και βοήθεια σε θέματα παραγωγικότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Lenovo προσπαθεί να συνδυάσει την φορητότητα ενός συστήματος με την προσβασιμότητα σε ένα πλήρες σετ χειρισμού, χωρίς να χρειάζεται να κουβαλάει κανείς μαζί του ξεχωριστό laptop και ξεχωριστό φορητό σύστημα games.



Τεχνικές προδιαγραφές

Το Legion Go Fold Concept φαίνεται πως θα έχει και εξελιγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι πληροφορίες μιλούν για επεξεργαστή Intel Core Ultra 7 258V (Lunar Lake, 32GB μνήμης RAM για να μπορεί να «σηκώσει» και νεότερα games, πτυσσόμενη οθόνη POLED που θα ξεκινάει από τις 7.7 και θα φτάνει τις 11.6 ίντσες, μπαταρία 48 Whr και αποσπώμενα χειριστήρια που θα συνδέονται ασύρματα με την οθόνη και θα υποστηρίζουν πολλές και διαφορετικές λειτουργίες.



Το concept που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα

Το Legion Go Fold Concept παραμένει ακόμη μόνο ένα πειραματικό project – η εταιρεία δεν έχει δεσμευτεί για ημερομηνία κυκλοφορίας ή τιμή. Ωστόσο, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας της με το ThinkBook Auto Twist, υπάρχει ελπίδα ότι και το Legion Go Fold μπορεί να προχωρήσει σε παραγωγή, αν η ζήτηση και τα πρώτα demos προσελκύσουν το κοινό.

Μένει να δούμε πως θα το υποδεχτούν οι επισκέπτες του MWC 2026 που ξεκινάει την Δευτέρα στη Βαρκελώνη.