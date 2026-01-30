Η Lenovo και η CBS IT Systems Cyprus, θέτουν νέα θεμέλια για την Εθνική HPC και AI Υποδομή Κύπρου

Η Lenovo και η CBS IT Systems Cyprus ανακοινώνουν την ανάληψη του έργου για την αναβάθμιση της εθνικής υποδομής HPC και Τεχνητής Νοημοσύνης της Κύπρου, ενός έργου-ορόσημου που τοποθετεί τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη των προηγμένων ψηφιακών οικοσυστημάτων.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής και τη NVIDIA, η Lenovo σε συνεργασία με την CBS IT Systems Cyprus θα παρέχει τα συστήματα υποδομής υψηλών επιδόσεων που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της νέας εθνικής πλατφόρμας HPC & AI, σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν εφαρμογές αιχμής σε έρευνα, καινοτομία και βιομηχανία.

Η εθνική υποδομή θα βασιστεί σε ενεργειακά αποδοτικά, κλιμακούμενα συστήματα Lenovo, ενσωματώνοντας επιταχυντές και τεχνολογία NVIDIA τελευταίας γενιάς, ικανά να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες προηγμένων προσομοιώσεων, μεγάλων δεδομένων και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Lenovo συμμετέχει στο έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής και της NVIDIA, η όποια αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου, κου Νίκου Χριστοδουλίδη στις Η.Π.Α. τον περασμένο Απρίλιο. Η συνεργασία με την NVIDIA δεν περιορίζεται στην τεχνολογική διάσταση, αλλά επεκτείνεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και την ευρύτερη ωρίμανση του οικοσυστήματος.

Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η CBS IT Systems Cyprus, Gold partner της Lenovo, διασφαλίζοντας την τεχνική ενσωμάτωση, την παράδοση και την επιχειρησιακή λειτουργία της υποδομής.

Η εθνική υποδομή θα είναι ανοικτή σε ολόκληρο το οικοσύστημα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιο και επιχειρήσεις) και θα υποστηρίξει εφαρμογές σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, όπως η καθαρή ενέργεια, η κλιματική και περιβαλλοντική έρευνα, η πρόληψη φυσικών καταστροφών, η υγεία και βιοπληροφορική, καθώς και η ναυτιλία.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη ψηφιακή και τεχνολογική αυτονομία της χώρας, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και τοποθετεί την Κύπρο ως έναν ευέλικτο και αξιόπιστο κόμβο καινοτομίας και AI στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η τοπική επεξεργασία δεδομένων εντός της χώρας ενισχύει την ασφάλεια και τη στρατηγική ανεξαρτησία της Κύπρου σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα αποτελούν κρίσιμη εθνική υποδομή.

Με αφορμή την ανάληψη του έργου, ο Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε καθοριστικά στη αναβάθμιση της εθνικής υποδομής HPC και AI της Κύπρου, προσφέροντας την υποδομή και την υπολογιστική ισχύ που θα στηρίξει την καινοτομία και την ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια. Η Lenovo δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει την εξέλιξη της εθνικής πλατφόρμας HPC & AI της Κύπρου, συμβάλλοντας στη συνεχή αναβάθμιση και στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών».



Παράλληλα, ο Νικόλας Κολοκασίδης, Country Manager της CBS IT Systems Cyprus:

«Η συνεργασία μας για το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής φέρνει μια νέα τεχνολογική ταυτότητα για την Κύπρο, ενισχύοντας τον στόχο της να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο έρευνας, καινοτομίας και τεχνητής νοημοσύνης και διαμορφώνει ένα νέο, δυναμικό τεχνολογικό αποτύπωμα για την χώρα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή μας η ανάθεση της υλοποίησης αυτού του έργου.»