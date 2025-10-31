Η Λετονία πρώτη χώρα στην ΕΕ που αποσύρεται από την ευρωπαϊκή σύμβαση για τη βία κατά των γυναικών

Η απόφαση του κοινοβουλίου της Λετονίας να αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στέλνει ένα «επικίνδυνο μήνυμα», ανακοίνωσε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης.



Η πλειοψηφία των βουλευτών της Λετονίας ψήφισε στις 30 Οκτωβρίου υπέρ της αποχώρησης από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, υποστηρίζοντας ότι προωθεί θεωρίες «φύλου» και νέες νόρμες σχετικά με την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Όπως γράφει το Euraktiv, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, δήλωσε πως «πρόκειται για ένα άνευ προηγουμένου και βαθιά ανησυχητικό βήμα πίσω για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη».



«Η Λετονία στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα: ότι η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των γυναικών μπορούν να αμφισβητηθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης», σημείωσε.



Το Συμβούλιο της Ευρώπης, με 46 κράτη μέλη και έδρα το Στρασβούργο, είναι ο θεματοφύλακας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ήπειρο.

Σύμφωνα με τον κ. Ρουσόπουλο, η απόφαση του κοινοβουλίου «ελήφθη βιαστικά και τροφοδοτήθηκε από παραπληροφόρηση».



«Η Λετονία ακολουθεί τώρα την Τουρκία, η οποία αποχώρησε το 2021. Από τότε, οι γυναικοκτονίες και η βία κατά των γυναικών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα», πρόσθεσε.



Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο της Λετονίας τον Νοέμβριο του 2024, απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να αναπτύξουν νόμους και πολιτικές με στόχο τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και της σωματικής κακοποίησης στο πλαίσιο της οικογένειας.