Η Lidl Ελλάς διακρίνεται για 8η συνεχή χρονιά ανάμεσα στις “The Most Sustainable Companies in Greece”

Για 8η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, κατακτώντας μία θέση στην εθνική λίστα των “ The Most Sustainable Companies in Greece 2025” , όπως ανακοινώθηκε από το QualityNet Foundation.

Η λίστα για το 2025 παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης “The Quality ESG Index”, ο οποίος αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων βάσει των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση). Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί την ανώτατη αναγνώριση για τις εταιρείες που υιοθετούν μια ολιστική και στρατηγική προσέγγιση στη βιωσιμότητα και την υπευθυνότητα.

Η Lidl Ελλάς ξεχώρισε στον κλάδο Retail/Λιανικό Εμπόριο, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο ως πρότυπο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ένταξη της εταιρείας για ακόμα μια χρονιά στην ηγετική αυτή ομάδα των επιχειρήσεων που διαμορφώνουν την Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για την εταιρία και ταυτόχρονα δέσμευση για το μέλλον.

«Η διάκριση αυτή αποτελεί για εμάς όχι μόνο τιμή, αλλά και επιβεβαίωση ότι η στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο. Η ένταξή μας για 8η συνεχή χρονιά στην ηγετική ομάδα των “The Most Sustainable Companies in Greece” ενισχύει τη δέσμευσή μας να λειτουργούμε με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μακροπρόθεσμο όραμα. Στη Lidl Ελλάς, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλώς ένας στόχος – είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να αναπτυσσόμαστε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε αξία στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.

Η Lidl Ελλάς προσεγγίζει τη βιωσιμότητα μέσα από το τρίπτυχο «Καλό για τον πλανήτη», «Καλό για τους ανθρώπους» και «Καλό για σένα». Με 6 στρατηγικούς πυλώνες «Σεβασμός της βιοποικιλότητας», «Προστασία του κλίματος», «Διατήρηση των πόρων», «Δίκαιο επιχειρείν», «Προάσπιση της υγείας» και «Συμμετοχή σε διάλογο», η εταιρεία σχεδιάζει και εφαρμόζει με συνέπεια και υπευθυνότητα δράσεις που στοχεύουν σε ένα βιώσιμο μέλλον για την κοινωνία και το περιβάλλον.