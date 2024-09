Η Lidl Ελλάς ενισχύει τη δέσμευσή της για ένα καλύτερο αύριο

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει ακάθεκτα την πρωτοβουλία της, "Plastic Free Greece", σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρωτοβουλία, η οποία φέτος συμπληρώνει πέντε χρόνια επιτυχημένης δράσης, έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Φέτος, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη παράκτιοι και υποθαλάσσιοι καθαρισμοί σε 3 Plastic Free Προορισμούς, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά εκστρατείες καθαρισμού σε περιοχές όπου η Lidl Ελλάς διαθέτει κέντρα logistics, με τη συμμετοχή 100 εθελοντών-εργαζομένων. Η πρωτοβουλία αυτή δεν ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση, αλλά η πρώτη εθελοντική δράση της εταιρείας, προσφέροντας στους ανθρώπους της την ευκαιρία να γίνουν μέρος του οράματος της για έναν πιο πράσινο και βιώσιμο πλανήτη.

Οι εθελοντές-εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς από τις 4 Περιφέρειες της εταιρείας και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης επισκέφθηκαν την Αττική (παραλία Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι), τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, την όχθη του Πηνειού στα Τρίκαλα και την παραλία Πλαζ ΕΟΤ στην Πάτρα. Με αφοσίωση και ζήλο, οι εθελοντές της Lidl Ελλάς κατάφεραν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, ενισχύοντας την προσπάθεια για ένα καθαρότερο και ασφαλέστερο φυσικό περιβάλλον στις τοπικές κοινότητες. Στη δράση συμμετείχαν Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης της Lidl Ελλάς, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινή υπόθεση.

Η ημέρα ξεκίνησε με τη συγκέντρωση των εθελοντών-εργαζομένων και μία σύντομη ενημέρωση από τους υπευθύνους του Ιδρύματος σχετικά με τη διαδικασία του καθαρισμού και τη σημασία της συμβολής όλων. Μετά την ενημέρωση, οι εθελοντές εξοπλισμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό, χωρίστηκαν σε ομάδες και ξεκίνησαν τον καθαρισμό των περιοχών. Η συλλογική προσπάθεια κορυφώθηκε όταν κάθε ομάδα μέτρησε τα απορρίμματα που συγκέντρωσε, αναδεικνύοντας μάλιστα και την ομάδα που κατάφερε να συλλέξει τη μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων, λαμβάνοντας ένα συμβολικό βραβείο. Η δράση ολοκληρώθηκε σε ένα φιλικό και ευχάριστο κλίμα, με τους εθελοντές να απολαμβάνουν φρέσκα φρούτα και φυσικούς χυμούς, κλείνοντας έτσι την ημέρα με την αίσθηση της προσφοράς και της ομαδικότητας.

Στη σημαντική αυτή δράση του Plastic Free Greece συμμετείχαν επίσης οι πρεσβευτές της Lidl Ελλάς, Γωγώ Δελογιάννη και Γιώργος Καπουτζίδης, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στους καθαρισμούς, ευαισθητοποιώντας το κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων για τη χρήση πλαστικού και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον, οι άνθρωποι της Lidl Ελλάς συνέβαλαν στην απομάκρυνση των απορριμμάτων, τονίζοντας τη δύναμη της συλλογικότητας και της κοινής δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι καθαρισμοί στις τέσσερις περιοχές είχαν σημαντικά αποτελέσματα. Συνολικά συλλέχθηκαν 2.937,54 κιλά απορριμμάτων, με τα περισσότερα να είναι αποτσίγαρα, μικρά πλαστικά κομμάτια και πλαστικά μπουκάλια. Η συλλογική αυτή προσπάθεια άφησε πίσω της ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον.

«Η καρδιά και η ψυχή αυτής της προσπάθειας είναι οι άνθρωποί μας. Βλέποντας τους συναδέλφους μας να αφιερώνουν τον χρόνο τους για το κοινό καλό, νιώθω βαθιά υπερηφάνεια και συγκίνηση. Αυτό που κάνουμε δεν είναι απλώς μια ενέργεια καθαρισμού, αλλά μια πράξη αγάπης και φροντίδας για τον τόπο μας και τις μελλοντικές γενιές. Είμαι βέβαιη ότι η δύναμη της συλλογικής δράσης είναι ανεκτίμητη. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς εταιρική υποχρέωση, αλλά προσωπική ευθύνη» δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να προχωράει σε νέες δράσεις που στηρίζονται στις αρχές αειφορίας και υπευθυνότητας. Μαζί με τους συνεργάτες της και τους πελάτες της, συνεχίζει να επενδύει σε ένα μέλλον όπου η προστασία του περιβάλλοντος θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε επιχειρηματικής απόφασης. Για τη Lidl Ελλάς, τα σημερινά απόβλητα είναι η πρώτη ύλη του αύριο, και αυτό το όραμα καθοδηγεί κάθε περιβαλλοντική πρωτοβουλία της.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, ως μέρος της στρατηγικής μείωσης πλαστικού RΕset Plastic Cleanup Collective του Ομίλου Schwarz, αλλά εντάσσεται επίσης και στη πρωτοβουλία βιωσιμότητας "Lidl YOU - empowered by #teamlidl", που σχεδιάστηκε ειδικά για τους εργαζόμενους της Lidl. Με σύνθημα "Think globally, act locally", οι άνθρωποι της εταιρείας συνεργάζονται για ένα καθαρό περιβάλλον και συμβάλλουν στην κοινή στρατηγική των εταιρειών του Ομίλου Schwarz, RΕset Plastic.