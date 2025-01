Η Lidl Ελλάς φέρνει σε όλoυς μας το αύριο που φανταζόμαστε και ελπίζουμε!

Η Lidl Ελλάς επενδύει σταθερά σε δράσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα, τη στήριξη της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Με υπευθυνότητα και όραμα, η εταιρεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εποχής. Με 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει καθημερινά ότι το μέλλον δεν είναι απλώς ένα όνειρο. Είναι κάτι που χτίζεται με όραμα, αγάπη και πράξεις που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Γιατί το καλύτερο αύριο, το δημιουργούμε μαζί.

Στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, η Lidl Ελλάς πραγματοποιεί αναδασώσεις, καθαρισμούς ακτών και θαλάσσιων περιοχών, προωθώντας την προσπάθεια για έναν κόσμο χωρίς πλαστικά απόβλητα. Παράλληλα, στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω συνεργασιών με τη UNICEF και τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας προϊόντα και βασικά αγαθά σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο.

Η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία, η οποία προσφέρει υποτροφίες και εκπαιδευτικά προγράμματα, βοηθώντας τα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για ένα καλύτερο αύριο. Παράλληλα, συμμετέχοντας σε αθλητικές και φιλανθρωπικές διοργανώσεις, όπως μαραθώνιοι και αγώνες στήριξης, ενισχύει οργανισμούς όπως το «Μαζί για το Παιδί», το Ορφανοτροφείο Μέλισσα και το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κοινωνική υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της φιλοσοφίας, συμβάλλοντας καθημερινά στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου κόσμου.

Όλα αυτά ζωντανεύουν μέσα από τη νέα ετήσια ταινία εταιρικής υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς. Για ακόμη μία χρονιά, ο Γιώργος Καπουτζίδης, αγαπημένος σεναριογράφος και πρεσβευτής της Lidl Ελλάς, μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο γεμάτο ελπίδα, έμπνευση και αισιοδοξία. Με τη μοναδική του ματιά, αφηγείται μια ιστορία όπου η προσφορά, η αλληλεγγύη και η δράση γίνονται η κινητήριος δύναμη για ένα καλύτερο αύριο.

Μέσα από συγκινητικές εικόνες και δυνατά μηνύματα, η ταινία μας υπενθυμίζει ότι η αλλαγή ξεκινά από εμάς. Και κάθε πρωτοβουλία, κάθε μικρή ή μεγάλη προσπάθεια, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η Lidl Ελλάς παραμένει αφοσιωμένη στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, θέτοντας στο επίκεντρο το περιβάλλον, την κοινωνία και την ευημερία των ανθρώπων. Με μια σειρά πολυδιάστατων δράσεων και συνεργασιών, η εταιρεία ενισχύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε ευάλωτες ομάδες και επενδύει στη νέα γενιά. Ας δούμε τα αποτελέσματα:

Plastic Free Greece: Ένα Βήμα πιο Κοντά σε μια Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά

Για 5η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεχίζουν την πρωτοβουλία Plastic Free Greece, συμβάλλοντας στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων στη χώρα. Το 2024, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε Λέσβο, Σαντορίνη, Χίο, Σίνδο, Αττική, Τρίκαλα, Πάτρα και Ρόδο, με δράσεις που ευαισθητοποίησαν τοπικές κοινότητες. Μόνο το 2024 έγιναν 14 παράκτιοι και 6 υποθαλάσσιοι καθαρισμοί, στην οποία συμμετείχαν 152 εθελοντές της καταδυτικής ομάδας Dive in Action. Συνολικά συλλέχτηκαν 5.692 κιλά απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων 4.375 μικρά πλαστικά κομμάτια και 1.804 πλαστικά μπουκάλια

Από την έναρξη της πρωτοβουλίας το 2020, έχουν πραγματοποιηθεί 53 παράκτιοι και 36 υποθαλάσσιοι καθαρισμοί, με περισσότερους από 12 τόνους απορριμμάτων να απομακρύνονται από θάλασσες και ακτές.

Το 2024, η Lidl Ελλάς προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, πραγματοποιώντας δράσεις καθαρισμού σε περιοχές όπου διαθέτει κέντρα logistics σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Τρίκαλα, με 100 εργαζόμενους να συμμετέχουν εθελοντικά.

Μαζί με τη UNICEF: Ένα Ασφαλές Μέλλον για τα Παιδιά

Για 2η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς συνεργάζεται με τη UNICEF, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Οι βασικοί πυλώνες της συνεργασίας εστιάζουν

Καταγραφή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά των παιδιών, αλλά και τη επιμόρφωση επαγγελματιών ΜΜΕ για την υπεύθυνη προβολή θεμάτων που αφορούν την παιδική προστασία. Παράλληλα, όμως περιλαμβάνει την προώθηση της διαδραστικής εφαρμογής PlaySafe, που εκπαιδεύει τα παιδιά στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Το επόμενο βήμα αυτής της συνεργασίας περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου υπηρεσιών παιδικής προστασίας, το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά στον Δήμο Αθηναίων, με βάση τη διεθνή εμπειρία της UNICEF.

Στήριξη σε εκείνους που έχουν ανάγκη

Η Lidl Ελλάς στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας βασικά αγαθά και οικονομική ενίσχυση μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Μέσω του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κ.Υ.Α.Δ.Α. για 4η συνεχόμενη χρονιά, η εταιρεία προσέφερε προϊόντα αξίας 400.000€, στηρίζοντας οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Επιπλέον για τη στήριξη οικογενειών στη Θεσσαλονίκη, προσέφερε βασικά είδη διατροφής σε 320 κατοίκους της πόλης που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Το 2023 και 2024, η Lidl Ελλάς διέθεσε περισσότερα από 14.600 εορταστικά γεύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας πως κανείς δεν θα μείνει μόνος τις γιορτές.

Και μέσα από το πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για Νοσηλευόμενα Παιδιά, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να υλοποιεί προγράμματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα παιδιών που νοσηλεύονται, προσφέροντάς τους στιγμές χαράς και δημιουργικότητας.

Επενδύοντας στη Νέα Γενιά

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να στηρίζει τη νέα γενιά μέσα από υποτροφίες και εκπαιδευτικά προγράμματα. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του CTY Greece (Center for Talented Youth), και για 11η χρονιά, η εταιρεία προσφέρει 25 πλήρεις ή 50 μερικές υποτροφίες σε μαθητές με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Από το 2014, έχει διαθέσει πάνω από 1 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του 2024, θα έχει προσφέρει συνολικά 520 υποτροφίες. Το 2019, ξεκίνησε το πρωτοποριακό μάθημα "Nutrition: Highway to Health", το οποίο το 2024 εξελίχθηκε στο "FoodPower: Highway to Health", συνδυάζοντας Βιολογία, Χημεία, Διατροφολογία και Βιοτεχνολογία.

Την ίδια χρονιά, η Lidl Ελλάς υλοποίησε τη χριστουγεννιάτικη πρωτοβουλία της, ενισχύοντας το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού. Σαν αποτέλεσμα της δράσης αυτής συγκεντρώθηκαν 131.437€ μέσω 1.314.370 σκαναρισμάτων της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus. Τα έσοδα διατέθηκαν για τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών, μέσω του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας. Από το 2012, η Lidl Ελλάς έχει προσφέρει περισσότερα από 1,4 εκατ. ευρώ στον Οργανισμό, στηρίζοντας τη λειτουργία Κέντρων Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας, την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και την παραχώρηση επαγγελματικών οχημάτων, αλλά και το πρόγραμμα "Δημιουργική Απασχόληση για Νοσηλευόμενα Παιδιά".





Όμως, σε κάθε της βήμα ή και διασκελισμό, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να προσφέρει έμπρακτη υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη! Το #teamlidl τρέχει με σκοπό τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενισχύοντας το έργο των οργανισμών «Μαζί για το Παιδί», «Ορφανοτροφείο Μέλισσα» και Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.

Μέσα από τη χορηγία της στον Μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης, οι συνεργάτες της συμμετείχαν με ενθουσιασμό, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Στο πλαίσιο της χορηγίας μας στο φιλανθρωπικό αγώνα “No Finish Line Athens”, οι συμμετέχοντες έτρεξαν για καλό σκοπό, στηρίζοντας το «Μαζί για το Παιδί». Επιπλέον, στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, η ομάδα μας έτρεξε με στόχο τη στήριξη του Ορφανοτροφείου Μέλισσα, ενισχύοντας το πολύτιμο έργο του.

Μέσα από αυτές τις πολυδιάστατες πρωτοβουλίες, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει καθημερινά πως η εταιρική υπευθυνότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά, προσφέροντας ελπίδα, στήριξη και βιώσιμες λύσεις για ένα καλύτερο αύριο.