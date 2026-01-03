Η μόνη θάλασσα χωρίς σύνορα: Πώς η Θάλασσα των Σαργασσών τροφοδοτεί τη Γη με οξυγόνο

Η μοναδική θάλασσα στον πλανήτη που δεν αγγίζει τις ακτές κανενός κράτους αποτελεί ταυτόχρονα έναν από τους σημαντικότερους «παραγωγούς» οξυγόνου της Γης.



Οι ωκεανοί λειτουργούν ως ο βασικός πνεύμονας του πλανήτη: στηρίζουν τη ζωή, επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα και εξασφαλίζουν την ίδια την αναπνοή μας, χωρίς οι περισσότεροι να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνειά τους. Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά και λιγότερο γνωστά θαλάσσια φαινόμενα ξεχωρίζει μια θάλασσα που δεν συνορεύει με καμία χώρα, αλλά έχει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της Γης.



Πρόκειται για τη Θάλασσα των Σαργασσών, μια τεράστια θαλάσσια περιοχή στον Βόρειο Ατλαντικό που δεν ορίζεται από ακτές, αλλά από τα ίδια τα ωκεάνια ρεύματα.



Το Ρεύμα του Κόλπου, το Ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού, το Ρεύμα των Καναρίων και το Βόρειο Ισημερινό Ρεύμα σχηματίζουν ένα φυσικό, κυκλικό σύστημα που «αγκαλιάζει» μια οβάλ έκταση με ήρεμα, καθαρά νερά. Ένα ιδιότυπο θαλάσσιο οικοσύστημα, απομονωμένο από τη στεριά, αλλά απολύτως κομβικό για την υγεία ολόκληρου του πλανήτη.

