Είναι επίσημο! Οι θρυλικοί Slayer θα εμφανιστούν για δύο αποκλειστικές συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Στο Σικάγο, στις 22 Σεπτεμβρίου και στο Λιούβιλ πέντε ημέρες αργότερα. Τα εισιτήρια διατίθενται ήδη προς πώληση.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι οι Slayer θα επανενωθούν για μια συγκλονιστική εμφάνιση στο Louder Than Life», σχολιάζει ο Danny Wimmer εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ . «Ήμουν στην τελευταία τους συναυλία στο The Forum το 2019 και από τότε δουλεύω για να τους φέρω ξανά στη σκηνή του Louder! Με πάνω από 140 συγκροτήματα σε πέντε σκηνές, γιορτάζουμε το 10ο Louder Than Life με τις περισσότερες συμμετοχές μέχρι τώρα!»

Η είδηση της επιστροφής των Slayer θα σοκάρει τους περισσότερους οπαδούς τους, με τον κιθαρίστα Kerry King να δηλώνει ότι δεν είχε καθόλου νέα από τον frontman Tom Araya από την εποχή που η μπάντα σταμάτησε τις εμφανίσεις της, μετά την τελευταία συναυλία στο Forum του Λος Άντζελες στις 30 Νοεμβρίου 2019.

Ο King ξεκίνησε φέτος το νέο του project, λέγοντας ότι δεν είχε καμία απολύτως επαφή με τον πρώην συνάδελφό του. «Ούτε καν ένα μήνυμα», επέμεινε. «Ούτε καν ένα email. Έχω μιλήσει με όλους τους άλλους από το συγκρότημα στο τηλέφωνο, με γραπτά μηνύματα ή με email. Αν ο Τομ με έπαιρνε τηλέφωνο, πιθανότατα θα απαντούσα. Μάλλον εξαρτάται από το τι μου ζήτησε, αλλά δεν του εύχομαι να πεθάνει αυτή τη στιγμή.»

Στη νέα δουλειά του Kerry King -που θα φέρει το όνομά του- θα συμμετέχουν ο, Paul Bostaph στα τύμπανα, ο πρώην κιθαρίστας των Machine Head, Phil Demmel, ο μπασίστας των Hellyeah, Kyle Sanders και ο τραγουδιστής των Death Angel, Mark Osegueda. Το ντεμπούτο του άλμπουμ, From Hell I Rise, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Μαΐου.

«Θα περιοδεύσουν ξανά οι Slayer; Είμαι αρκετά σίγουρος ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είχε δηλώσει ο King. «Θα μπορούσαν οι Slayer να ξαναπαίξουν μια συναυλία; Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει αυτό σενάριο».

Και να! Φαίνεται τελικά ότι το σενάριο αυτό έγινε πραγματικότητα και μάλιστα νωρίτερα από το αναμενόμενο.