Μικ Τζάγκερ ετών 80, Κιθ Ρίτσαρντς ετών 80, Ρον Γουντ ετών 76. Οι Rolling Stones είναι εδώ και μπροστά στο κοινό τους στο Χιούστον έδειξαν πως παραμένουν οι πιο πιστοί υπηρέτες της ροκ σκηνής τα τελευταία 62 χρόνια!

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταλήξει στον Καναδά με αφορμή το Hackney Diamonds το νέο τους άλμπουμ, πρώτο από το 2005, οι γερόλυκοι της ροκ ξεσήκωσαν τους θαυμαστές τους από τις πρώτες νότες.

Ο τεράστιος Μικ Τζάγκερ όργωσε τη σκηνή - χορεύοντας και τραγουδώντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones ξεκινώντας με το Start me up.

Oι Rolling Stones έπαιξαν για περίπου δυο ώρες - ερμηνεύοντας συνολικά 18 τραγούδια τους από το τεράστιο ρεπερτόριο τους - παλαιότερες επιτυχίες όπως το You can't always get what yoy want...

To Sympathy for the Devil και το Paint it Black...

Aλλά και τις νεότερες επιτυχίες τους από το Hackney Diamonds

Η περιοδεία των Rolling Stones ολοκληρώνεται στις 17 Ιουλίου - επόμενος σταθμός τους στις 2 Μάϊου στο πλαίσιο του Jazz Festival στη Νέα Ορλεάνη με τα εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί...