Η MSC Cruises προχωρά σε παραγγελίες δύο επιπλέον πλοίων World Class

Η MSC Cruises και η Chantiers de l’ Atlantique ανακοίνωσαν σήμερα μια σημαντική ενίσχυση της μακροχρόνιας συνεργασίας τους με παραγγελίες δύο επιπλέον πλοίων World Class, τα νούμερα 7 και 8, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν το 2030 και το 2031.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια μιας διπλής εκδήλωσης εορτασμού για δύο άλλα πλοία World Class που αποτελούν ορόσημο στη ναυτιλία και βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή στο ναυπηγείο Chantiers de l’Atlantique στη Σεντ Ναζέρ της Γαλλίας: την καθέλκυση του MSC World Asia και την τελετή νομίσματος (coin ceremony) του MSC World Atlantic.

Με αξία 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι παραγγελίες που ανακοινώθηκαν σήμερα αυξάνουν τη συνολική επένδυση της MSC Cruises στα τέσσερα πλοία που παραγγέλθηκαν στη Γαλλία φέτος σε σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε συνδυασμό με τα πλοία World Class που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, αυτό ανεβάζει τη συνολική άμεση επένδυση της εταιρείας που έχει δεσμευτεί επί του παρόντος στη Γαλλία σε 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το μεγάλο βιομηχανικό σχέδιο αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του πλοιοκτήτη στο μέλλον του τουρισμού κρουαζιέρας και τη διαρκή δέσμευσή του στη ναυπηγική αριστεία στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη.

Ο Pierfrancesco Vago, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Τμήματος Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, δήλωσε: «Σήμερα σηματοδοτούμε μια στιγμή υπερηφάνειας για την MSC Cruises και το ναυπηγείο Chantiers de l’Atlantique, καθώς γιορτάζουμε σημαντικά ορόσημα για το μέλλον μας, την καθέλκυση του MSC World Asia, την τελετή νομίσματος του MSC World Atlantic και την παραγγελία δύο νέων πλοίων. Η πλατφόρμα World Class αποτελεί σύμβολο Του οράματός μας να θέσουμε νέα πρότυπα για το μέλλον της κρουαζιέρας. Αυτά είναι μερικά από τα πιο ενεργειακά αποδοτικά πλοία στον κόσμο και συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας στο LNG, εξασφαλίζοντας ότι είμαστε έτοιμοι για τα μελλοντικά ανανεώσιμα καύσιμα. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη καινοτόμο και επιτυχημένη συνεργασία μας με το Chantiers de l’Atlantique τον μακροχρόνιο συνεργάτη μας για περισσότερα από 20 χρόνια.»

Ο Laurent Castaing, Γενικός Διευθυντής του Chantiers de l’Atlantique, πρόσθεσε: «Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στην MSC Cruises για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους. Αυτό που καταφέρνει σήμερα το ναυπηγείο μας είναι πραγματικά εξαιρετικό καθώς τέσσερα νέα πλοία έχουν παραγγελθεί το 2025! Η σειρά World Class, που πλέον φτάνει συνολικά οκτώ πλοία, αποτελεί μαρτυρία της τεχνογνωσίας των ομάδων μας και του οράματος της MSC. Αποδεικνύει τη κοινή μας δέσμευση να αναβαθμίσουμε την εμπειρία των επιβατών, προωθώντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική απόδοση.»

Η κατασκευή των πλοίων World Class 7 και 8 θα ξεκινήσει το 2029 και θα ενταχθούν στην παράδοση πλοίων που έχουν παραδοθεί από το ναυπηγείο Chantiers de l’Atlantique, ως μέρος της μακροχρόνιας συνεργασίας του με την MSC Cruises.

Η σειρά World Class της MSC Cruises επανακαθορίζει την προσέγγιση της κρουαζιέρας, προσφέροντας μια εξαιρετική εμπειρία για τους επιβάτες, διαμορφωμένη από οραματικό σχεδιασμό και απεριόριστη φαντασία. Κάθε πλοίο αποτελεί προορισμό από μόνο του, όπου η καινοτομία συναντά την κομψότητα και κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει κάθε στιγμή επί του πλοίου.

Με ξεχωριστές ζώνες σχεδιασμένες για να ταιριάζουν σε κάθε διάθεση και στιγμή, οι επιβάτες μπορούν να ανακαλύψουν, να συνδεθούν, να χαλαρώσουν και να νιώσουν μοναδικοί. Κάθε νέα προσθήκη στον στόλο World Class φέρνει κάτι το τολμηρό και πρωτότυπο. Αυτό το πνεύμα συνεχούς εξέλιξης αποτυπώνεται στο MSC World Asia, στο MSC World Atlantic και στα εντυπωσιακά πλοία που πρόκειται να έρθουν, το καθένα αποτελώντας ένα νέο κεφάλαιο σε ένα ταξίδι που προσφέρει τις πιο αξέχαστες εμπειρίες στη θάλασσα.

Η σειρά World Class της MSC Cruises περιλαμβάνει τα MSC World Europa (2022) και MSC World America (2025), το MSC World Asia (2026) και το MSC World Atlantic (2027), με τα μελλοντικά πλοία World Class 5, 6, 7 και 8, τα οποία ακόμη δεν έχουν ονομαστεί, να αναμένονται έως το 2031.

Οι δύο νέες παραγγελίες θα εξαρτηθούν από την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του κλάδου.

Καθέλκυση του MSC World Asia – Η σημερινή καθέλκυση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία ναυπήγησης, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα νέο πλοίο αγγίζει το νερό και εισέρχεται στην επόμενη φάση κατασκευής. Το MSC World Asia θα παραδοθεί το Νοέμβριο του 2026, έτοιμο να πλεύσει στη Μεσόγειο και από το Δεκέμβριο θα προσφέρει επταήμερα ταξίδια προς τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Δυτικής Μεσογείου – Βαρκελώνη (Ισπανία), Μασσαλία (Γαλλία), Γένοβα, Τσιβιταβέκια για Ρώμη, Μεσσίνα (Ιταλία) και Βαλέτα (Μάλτα).

Τελετή νομίσματος για το MSC World Atlantic – Σήμερα πραγματοποιήθηκε επίσης η παραδοσιακή τελετή νομίσματος για το MSC World Atlantic, κατά την οποία οι νονοί του πλοίου από την εταιρεία κρουαζιέρας και το ναυπηγείο τοποθέτησαν επετειακά νομίσματα μέσα στο πλοίο ως σύμβολο ευλογίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και για να φέρουν καλή τύχη στο πλοίο. Το MSC World Atlantic θα τεθεί σε υπηρεσία το 2027 και θα δραστηριοποιηθεί στη Θάλασσα της Καραϊβικής από το Port Canaveral, ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2027-28.

Νονά της MSC Cruises ήταν η Lynn Torrent. Η Lynn είναι Πρόεδρος της MSC Cruises Βόρειας Αμερικής, επιβλέποντας όλες τις εμπορικές και λειτουργικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ως έμπειρο στέλεχος του κλάδου κρουαζιέρας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης της MSC Cruises στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Από το ναυπηγείο Chantiers de L’Atlantique, νονά ήταν η Agnès Sahores, Διευθύντρια Βελτίωσης Έξυπνου Ναυπηγείου, η οποία εργάζεται στο Chantiers de l’Atlantique για 25 χρόνια. Επιβλέπει την υλοποίηση του σχεδίου βελτίωσης της εταιρείας, το οποίο επικεντρώνεται στην βιομηχανική απόδοση, την καινοτομία, την περιβαλλοντική αποδοτικότητα και την συλλογική επιτυχία.