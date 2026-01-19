Θες να φτάσει η φήμη σου στο Διάστημα; Η NASA στέλνει το όνομά σου δωρεάν - Δες πώς κάνεις αίτηση

Αν έχετε ονειρευτεί ποτέ να ταξιδέψετε στο Διάστημα και να αγγίξετε τη Σελήνη, ιδού η ευκαιρία, έστω και συμβολικά.

Η NASA προσκαλεί ανθρώπους από όλο τον κόσμο να υποβάλουν αιτήσεις με τα ονόματά τους για να συμπεριληφθούν στην επερχόμενη αποστολή Artemis II με το διαστημόπλοιο Orion. Η προθεσμία για την εγγραφή είναι η 21η Ιανουαρίου 2026, δίνοντας τους λάτρεις του διαστήματος λίγες μόνο ημέρες ακόμη για να εξασφαλίσουν μια θέση στην ιστορία.

Η αποστολή, η οποία έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο του 2026, θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες σε ένα 10ήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη. Δίπλα τους, μια κάρτα μνήμης SD θα περιέχει εκατομμύρια ονόματα που έχουν υποβληθεί από το κοινό. Μόλις εγγραφούν, οι συμμετέχοντες μπορούν να κατεβάσουν μια ψηφιακή «κάρτα επιβίβασης» ως αναμνηστικό, απόδειξη ότι το όνομά τους θα περιστρέφεται γύρω από τη Σελήνη. Η NASA ενθαρρύνει ακόμη και τους ανθρώπους να προσθέσουν ονόματα φίλων, συγγενών ή κατοικίδιων ζώων.

Don't miss your chance to #SendYourName to the Moon! 🌕



We’re collecting names that will be included on an SD card that will fly inside Orion during the Artemis II mission.



Don't forget a boarding pass for your furry friends, kids, and loved ones, too >>… pic.twitter.com/KBwHXRx3Eq — NASA Marshall (@NASA_Marshall) January 18, 2026

Τι στόχο έχει η διαστημική αποστολή

Το πλήρωμα του Artemis II περιλαμβάνεται από τους αστροναύτες της NASA: Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen. Μαζί, θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα πετάξουν με τον ισχυρό πύραυλο Space Launch System (SLS) και την κάψουλα Orion, δοκιμάζοντας κρίσιμα συστήματα για μελλοντικές προσεληνώσεις και τελικές αποστολές στον Άρη.

Η διαδρομή πτήσης θα μεταφέρει το Orion σε απόσταση μεγαλύτερη των 230.000 μιλίων από τη Γη, προσεγγίζοντας την αθέατη πλευρά της Σελήνης σε μια τροχιά σχήματος οκτώ. Στο πιο μακρινό του σημείο, το διαστημόπλοιο θα ταξιδέψει περίπου 4.600 μίλια πέρα ​​από την επιφάνεια της Σελήνης πριν επιστρέψει στη Γη.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι αστροναύτες θα αξιολογήσουν την απόδοση του διαστημικού σκάφους και θα διεξάγουν πειράματα σχετικά με την διαστημική ακτινοβολία, την ανθρώπινη υγεία και τις επικοινωνίες στο βαθύ διάστημα.

Η περιπέτεια θα ολοκληρωθεί με μια πύρινη επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης και μια κατάδυση στον Ειρηνικό Ωκεανό κοντά στο Σαν Ντιέγκο, όπου ομάδες διάσωσης από τη NASA και το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θα διασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος και της κάψουλας.

