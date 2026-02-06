Η Νέα Αριστερά πήγε στη Χίο και ο ΣΥΡΙΖΑ στην... Κουμουνδούρου

Δε μου πέφτει λόγος, αλλά επειδή μεταξύ τους έχουν διάφορα «κοινά ενδιαφέροντα» και ένα από αυτά είναι το μεταναστευτικό, πρέπει να ομολογήσω ότι η Νέα Αριστερά πρόλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ στην τραγωδία της Χίου.

Υπό την έννοια ότι έστειλε δυο στελέχη της στο νησί (Ηλιόπουλος, Σακελλαρίδης), έκαναν συναντήσεις και μετά δηλώσεις περίπου 10 λεπτών που έπαιξαν παντού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, θα μου πείτε, είχε Πολιτική Γραμματεία. Είναι όμως αυτή μια ισχυρή δικαιολογία;

Βέβαια βγήκε (κάπως αργά) η ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης με σειρά ερωτημάτων για την τραγωδία. Και μετά λες, γιατί δεν τα καταθέτουν αυτά και άλλα τόσα σε μια ερώτηση προς τον πρωθυπουργό; Ίσως το επόμενο διάστημα.

Δε θέλω να σκεφτώ ότι στην Κουμουνδούρου αποφεύγουν να πολυασχοληθούν με το μεταναστευτικό για λόγους ευνόητους που σχετίζονται με τις επιδόσεις τους στην «Πρώτη Φορά».