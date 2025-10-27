Η οικογένεια είναι ιερή - Εκτός εάν πρόκειται για του Βορίδη (ίσως σκέφτηκαν στο ΠΑΣΟΚ)

Όποιος εκεί στο ΜΜ δεν βλέπει ότι κάτι στήνεται εκ νέου στην πλατεία προφανώς εθελοτυφλεί.

Εντάξει, εξαιρώ τον Άκη τον Σκέρτσο που ήθελε να είναι στις κινητοποιήσεις, τις μεγάλες, για τα Τέμπη αλλά ο Μητσοτάκης του έχει κάνει την τιμή να τον έχει υπουργό του. Και που δε βλέπει και τίποτα σημαντικό στην όλη υπόθεση του Αγνώστου Στρατιώτη αφού τόσο χώρο έχει το Σύνταγμα για διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις κτλ.

Η περίπτωση της επίθεσης εναντίον του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο της Κρήτης δεν είναι απλή. Θα μου πείτε τόσες και τόσες επιθέσεις έγιναν την περίοδο των λεγόμενων «αγανακτισμένων» όταν η «πρώτη φορά Αριστερά» είχε κατέβει στην πλατεία για να κάνει την ανατροπή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Θα με συγχωρέσετε αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια επίθεση που έγινε μπροστά στην οικογένεια του πρώην υπουργού. Και εξ' όσων θυμάμαι από τα εφηβικά μου χρόνια, η οικογένεια είναι ιερή «εντός και εκτός γηπέδων».

Εκτός βέβαια εάν πρόκειται για του Βορίδη ίσως σκέφτηκαν εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί, άλλη εξήγηση δεν μπορεί να δοθεί για την ανακοίνωση που έβγαλε η Χαριλάου Τρικούπη.

«Καταδικάζουμε τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται. Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς».

Και ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτές τις 25 λέξεις της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ. Αλλά και πάλι κάπως «χλιαρή» δεν είναι αυτή η ανακοίνωση;

Ειδικά όταν προέρχεται από ένα κόμμα που στελέχη του έχουν στην κυριολεξία κυνηγηθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, τις σκοτεινές εποχές της πλατείας.

«Θα εκδικηθώ τον εαυτό μου με τον πιο βάναυσο τρόπο που μπορείς να φανταστείς. Θα τον ξεχάσω», είχε πει ο Στάινμπεκ. Και αυτό θυμήθηκα διαβάζοντας την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.