Η ώρα και το κανάλι για τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ και Άρη στο Κύπελλο Ελλάδας
Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων για τα Playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας με στόχο την πρόκριση για τα προημιτελικά του θεσμού.
Επιστροφή στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με την League Phase να οδηγεί τέσσερις ομάδες απευθείας στα προημιτελικά και άλλες οκτώ να διεκδικούν το εισιτήριο για τους «8» μέσω των playoffs.
Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό στις 15:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.
Έπειτα θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Βόλου με την Κηφισιά (17:30), ματς το οποίο θα μεταδώσει το COSMOTE SPORT 2 HD.
Τέλος, το βράδυ στις 20:00, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο, αναμέτρηση η οποία θα μεταδώσει το COSMOTE SPORT 1 HD.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs
Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
15:00 Άρης – Παναιτωλικός (Κλεάνθης Βικελίδης)
17:30 Βόλος – Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
20:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (Γήπεδο Τούμπας)
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026
17:00 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (Παγκρήτιο Στάδιο)
Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου
Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου
Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου
Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου
Τελικός: 25 Απριλίου
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.