Η ώρα και το κανάλι για τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ και Άρη στο Κύπελλο Ελλάδας

Επιστροφή στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με την League Phase να οδηγεί τέσσερις ομάδες απευθείας στα προημιτελικά και άλλες οκτώ να διεκδικούν το εισιτήριο για τους «8» μέσω των playoffs.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό στις 15:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Έπειτα θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Βόλου με την Κηφισιά (17:30), ματς το οποίο θα μεταδώσει το COSMOTE SPORT 2 HD.

Τέλος, το βράδυ στις 20:00, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο, αναμέτρηση η οποία θα μεταδώσει το COSMOTE SPORT 1 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026



15:00 Άρης – Παναιτωλικός (Κλεάνθης Βικελίδης)

17:30 Βόλος – Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

20:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (Γήπεδο Τούμπας)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026



17:00 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (Παγκρήτιο Στάδιο)



Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου

Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.