Η ώρα και το κανάλι για τις «μάχες» Καραλή και Τεντόγλου στον τελικό του Diamond League

Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο λίγες εβδομάδες πριν διεκδικήσουν μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, θα κάνουν μία «πρόβα τζενεράλε» στη Ζυρίχη όπου θα διεξαχθούν οι τελικοί της σειράς αγώνων του Diamond League μεταξύ 27-28 Αυγούστου.



Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη 27/8 ο Καραλής (επί κοντώ) και ο Τεντόγλου (μήκος) θα αγωνιστούν σε street event μέσα στο κέντρο της πόλης με ώρες έναρξης 18:43 και 19:35 αντίστοιχα, ενώ την επόμενη μέρα, Πέμπτη 28/8, η Τζένγκο (ακοντισμός) θα αγωνιστεί εντός του σταδίου Λέτζιγκρουντ στις 20:45. Η αγωνιστική δράση στις 27/8 θα ξεκινήσει στις 18:05 και στις 28/8 στις 18:30 σε ώρες Ελλάδας.



Σε ποιο κανάλι θα δείτε τους αγώνες



Η δημόσια τηλεόραση θα καλύψει τηλεοπτικά τον τελικό, την Τετάρτη μεταξύ 18:30-20:30 και την Πέμπτη μεταξύ 20:00-23:00, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3. Θυμίζουμε ότι στους τελικούς συμμετέχουν έως έξι αθλητές/ριες σε κάθε αγώνισμα στα άλματα και στις ρίψεις, οπότε δεν θα είναι μεγάλη η διάρκεια του αγώνα.



Τι ειπώθηκε πριν την έναρξη των αγώνων

Μία μέρα πριν την έναρξη της δράσης, την Τρίτη 26/8, ο Μίλτος Τεντόγλου μαζί με τον Σιμόν Έχαμερ αλλά και ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις μίλησαν στα media στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης και είχαν πολλά να πουν.



Συγκεκριμένα ο Τεντόγλου αναφέρθηκε στο mindset που έχει για την απόδοσή του στον τελικό της Ζυρίχης που θα λειτουργήσει ως τεστ ενόψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του Τόκιο, ενώ αποκάλυψε και τα αθλητικά του είδωλα. Αμέσως μετά ο Μόντο Ντουπλάντις έπλεξε το εγκώμιο του Καραλή λέγοντας ότι ο Έλληνας άλτης του επί κοντώ θα μπορούσε στο μέλλον να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ που ανήκει στον ίδιο, δηλαδή να σημειώσει επίδοση στο 6.30μ.