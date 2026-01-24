Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός-Βόλος και οι υπόλοιπες «μάχες» της Super League

Η αυλαία της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανοίγει το Σάββατο (24/01) και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στις 17:00 ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League υποδέχεται τον 6ο της κατάταξης Βόλο. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1HD.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στις 19:30 ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΚ στο ντεμπούτο του Μίλαν Ράσταβατς στην τεχνική ηγεσία των Αρκάδων. Το ματς αυτό θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας θα ξεκινήσει στις 20:00. Στο AEL FC Arena η ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενήσει τον Πανσερραϊκό, σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2HD.