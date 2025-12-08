Σπορ Πανσερραϊκός Παναιτωλικός Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μίλαν Super League 1 Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις

Η ώρα και το κανάλι του Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός και οι υπόλοιπες «μάχες» στην Ευρώπη

To απόγευμα της Δευτέρας, 8 Δεκεμβρίου, πέφτει η αυλαία της 13ης αγωνιστικής στη Super League.

Eurokinissi
Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό.

Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Με πολύ σημαντικές αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής σήμερα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στις 22:00, για την αγγλική Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δοκιμάζεται στην έδρα της ουραγού Γουλβς, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports Premier League.

Λίγο νωρίτερα, στις 21:45, για την Serie A, η Μίλαν φιλοξενείται από την Τορίνο, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport1HD.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

