Η ώρα και το κανάλι του Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός και οι υπόλοιπες «μάχες» στην Ευρώπη

Στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό.

Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Με πολύ σημαντικές αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής σήμερα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.



Στις 22:00, για την αγγλική Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δοκιμάζεται στην έδρα της ουραγού Γουλβς, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports Premier League.



Λίγο νωρίτερα, στις 21:45, για την Serie A, η Μίλαν φιλοξενείται από την Τορίνο, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport1HD.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας