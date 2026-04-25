Η ώρα και το κανάλι του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Αυλαία για τη σεζόν 2025-26 ρίχνει το Σάββατο (25/04) ο θεσμός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Στον μεγάλο τελικό που θα φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα αναμετρηθούν ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ.



Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να γίνει η πρώτη ομάδα που θα έχει κατακτήσει δύο τρόπαια στο συγκεκριμένο στάδιο και η ομάδα του Ηρακλείου θέλει να διευρύνει την παράδοση που θέλει ομάδα από την περιφέρεια να μη χάνει την κούπα όταν ο αντίπαλός της είναι από τη Θεσσαλονίκη.



Τελευταία κατάκτηση Κυπέλλου για τον ΠΑΟΚ των οκτώ τροπαίων ήταν το 2021, ενώ ο ΟΦΗ που δίνει το «παρών» σε τελικό για δεύτερη διαδοχική σεζόν, θα διεκδικήσει τη δεύτερη κατάκτηση μετά από 39 χρόνια.



Η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD.