Ελλάδα Επίδαυρος Local News

Η Παλαιά Επίδαυρος γεμίζει κλασικές μοτοσικλέτες – 31η Πανελλήνια Συγκέντρωση

Ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εκδρομές και μοτοπαιχνίδια στο Camping Nicolas 1, 12-14 Σεπτεμβρίου.

Classic motorcycle/Unsplash
Classic motorcycle/Unsplash
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Παλαιά Επίδαυρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις για τους φίλους των κλασικών δύο τροχών: την 31η Πανελλήνια Συγκέντρωση Κλασικής Μοτοσικλέτας – 25η Melody Pipes.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 12-14 Σεπτεμβρίου, δίπλα στη διάσημη Βυθισμένη Πολιτεία.

Διαβάστε περισσότερα για το τριήμερο γεμάτο μουσική, εκδρομές και μοτοπαιχνίδια

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Επίδαυρος Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader