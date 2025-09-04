Η Παλαιά Επίδαυρος γεμίζει κλασικές μοτοσικλέτες – 31η Πανελλήνια Συγκέντρωση
Ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εκδρομές και μοτοπαιχνίδια στο Camping Nicolas 1, 12-14 Σεπτεμβρίου.
Η Παλαιά Επίδαυρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις για τους φίλους των κλασικών δύο τροχών: την 31η Πανελλήνια Συγκέντρωση Κλασικής Μοτοσικλέτας – 25η Melody Pipes.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 12-14 Σεπτεμβρίου, δίπλα στη διάσημη Βυθισμένη Πολιτεία.
Διαβάστε περισσότερα για το τριήμερο γεμάτο μουσική, εκδρομές και μοτοπαιχνίδια