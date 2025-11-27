Η Παπουτσάνης λανσάρει για τον χώρο της φιλοξενίας τα dispensers InnovaLokTM και τη premium σειρά 1870

Η Παπουτσάνης, ηγέτιδα ελληνική βιομηχανία σαπώνων και υγρών καλλυντικών και κορυφαίος παραγωγός ξενοδοχειακών προϊόντων στην Ελλάδα, συμμετείχε στην XENIA 2025 παρουσιάζοντας δύο σημαντικές καινοτομίες που σηματοδοτούν το επόμενο βήμα στη σύγχρονη και βιώσιμη φιλοξενία: το καινοτόμο σύστημα dispensers InnovaLokTM και τη νέα premium ξενοδοχειακή σειρά 1870.

Στην έκθεση, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 30 χιλιάδες επισκέπτες, η Παπουτσάνης υποδέχθηκε επαγγελματίες και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο φιλοξενίας στο εντυπωσιακό περίπτερό της. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τόσο τις νέες καινοτόμες λύσεις, όσο και τις καθιερωμένες πιστοποιημένες σειρές της Παπουτσάνης, σχεδιασμένες για αναβαθμισμένη εμπειρία με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

InnovaLokTM: Το νέο σύστημα dispensers που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία φιλοξενίας

Το InnovaLokTM είναι ένα next-gen σύστημα dispensers, με minimal αισθητική, που σχεδιάστηκε με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την υγιεινή και τη λειτουργικότητα. Το νέο σύστημα:

χρησιμοποιεί έως και 50% λιγότερο πλαστικό σε σχέση με τα συμβατικά dispensers

σε σχέση με τα συμβατικά dispensers διαθέτει μηχανισμό που επιτρέπει την αντικατάσταση του dispenser σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα , μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο διαχείρισης από το housekeeping

, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο διαχείρισης από το housekeeping προσφέρει αναβαθμισμένη ασφάλεια και υγιεινή, με την tamperproof βάση και την airtight αντλία του

Το InnovaLokTM θα είναι διαθέσιμο για τις σειρές 1870 και Olivia Thinks στα μέσα του 2026.

1870: Η νέα premium σειρά σύμβολο για τα 155 χρόνια της Παπουτσάνης

Πραγματοποιώντας ένα συμβολικό ταξίδι πίσω στα 155 χρόνια ιστορίας της, η Παπουτσάνης παρουσιάζει τη νέα εμβληματική σειρά 1870, μια συλλογή προϊόντων που τιμά την κληρονομιά της με σύγχρονους όρους για βιώσιμη φιλοξενία.

Με κύρια χαρακτηριστικά την καθαρότητα και την ισορροπία, η σειρά 1870 ξεχωρίζει για τα εκλεπτυσμένα αρώματα, τη λιτή πολυτέλεια και το διακριτικό, ποιοτικό αποτύπωμα, βασισμένο σε γήινες υφές και μία αίσθηση αρχιτεκτονικής αρμονίας. Η νέα σειρά 1870 της Παπουτσάνης περιλαμβάνει Hair Shampoo, Shower Gel, Body Lotion, Hair Conditioner & Liquid Hand Soap.

Όπως δήλωσε σχετικά η Αριάδνη Ζώρη, Hotel & Digital Marketing Manager, «Στην Παπουτσάνης επενδύουμε διαρκώς σε καινοτόμες λύσεις που παράλληλα αναβαθμίζουν τη φιλοξενία με τρόπο βιώσιμο. Με το InnovaLokTM και τη νέα σειρά 1870 εκφράζουμε τη δέσμευσή μας για προϊόντα υψηλής αισθητικής, ασφαλή και πρωτοποριακά, τιμώντας το DNA μίας ιστορικής εταιρείας και χτίζοντας ένα αειφόρο μέλλον. Για εμάς, η φιλοξενία «μεταφράζεται» μέσα από τα προϊόντα μας σε σεβασμό στους ανθρώπους, στους συνεργάτες μας και στο περιβάλλον».