Η Πέππα το Γουρουνάκι αποκαλύπτει σε νέο επεισόδιο ότι ο αδελφός της Τζορτζ είναι κωφός

Μια απρόσμενη αποκάλυψη αναμένεται να γίνει στο νέο επεισόδιο της παιδικής σειράς κινουμένων σχεδίων «Πέππα το Γουρουνάκι» καθώς ο μικρότερος αδελφός της, Τζορτζ, διαγιγνώσκεται ως μέτρια κωφός και θα του τοποθετηθεί ακουστικό βαρηκοΐας

Η σειρά κινουμένων σχεδίων, η οποία αφηγείται την ιστορία της Πέππα, η οποία ζει με τον μπαμπά Πιγκουίνο, τη μαμά Πιγκουίνο, τον μικρό της αδερφό Τζορτζ και την μικρή της αδερφή Έβι, η οποία γεννήθηκε τον περασμένο Μάιο, συνεργάστηκε με την Εθνική Εταιρεία Κωφών Παιδιών (NDCS) για να διασφαλίσει την ακριβή απεικόνιση τους.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Μονομάχος», Τζόντι Όουνσλεϊ, η οποία γεννήθηκε κωφή, θα υποδυθεί την ακοολόγο του Τζορτζ στην παιδική σειρά.

Η Όουνσλεϊ, γνωστή στη σειρά ως Fury, ήταν ένα από τα νεότερα άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο που έλαβε εμφύτευμα, μια ηλεκτρική συσκευή που παρέχει ήχο σε άτομα με προβλήματα ακοής. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση όταν ήταν μόλις 14 μηνών. Το 2019, έγινε η πρώτη κωφή γυναίκα παίκτρια ράγκμπι που αγωνίστηκε για την Εθνική Αγγλίας.

Εμφανιζόμενος στην εκπομπή Good Morning Britain του ITV, η 25χρονη αθλήτρια ύμνησε τη διάγνωση του Τζορτζ ως κάτι που ομαλοποιεί την κώφωση και τις διαταραχές ακοής στους τηλεθεατές, ιδίως στα μικρά παιδιά. «Δεν γνώριζα ποτέ κανέναν που να ήταν κωφός τότε. Νομίζω ότι συνάντησα τον πρώτο κωφό άνθρωπο στα 16 μου, κάτι που είναι αρκετά περίεργο» αποκάλυψε.

Ο Τζορτζ Κρόκφορντ, Διευθύνων Σύμβουλος του NDCS, τόνισε τη σημασία της συμπερίληψης στην τηλεόραση. «Η εκπροσώπηση είναι ζωτικής σημασίας διότι πλέον τα κωφά παιδιά θα βλέπουν τις εμπειρίες τους να απεικονίζονται αυθεντικά και θετικά. Η εισαγωγή αυτής της ιστορίας σε μια σειρά τόσο αγαπημένη όσο η "Πέππα το Γουρουνάκι" είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός κόσμου όπου όλα είναι δυνατά για αυτά τα παιδιά - ενός κόσμου όπου οι διαφορές γίνονται κατανοητές και κάθε παιδί νιώθει ότι το βλέπουν, το εκτιμούν».

Το επεισόδιο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 9 Μαρτίου. Η Louise Bucknole, ανώτερη αντιπρόεδρος για παιδιά και οικογένεια στην Paramount, δήλωσε «Μοιραζόμενοι ιστορίες όπως του Τζορτζ με τρόπο που μπορούν να καταλάβουν τα μικρά παιδιά, μπορούμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες να ξεκινήσουν θετικές συζητήσεις στο σπίτι και να δείξουν σε κάθε παιδί ότι ανήκει κάπου».