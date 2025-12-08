Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό αγκαλιά με τον σκύλο της Σαρλίν στην χριστουγεννιάτικη κάρτα

Η βασιλική οικογένεια του Μονακό κοινοποίησε την ετήσια χριστουγεννιάτικη κάρτα της, τηρώντας πιστά την παράδοση, αλλά με μία αξιολάτρευτη αλλαγή, την παρουσία του Χάρλεϊ του αγαπημένου τσιουάουα της πριγκίπισσας Σαρλίν.

Η κάρτα δόθηκε στη δημοσιότητα από το παλάτι, μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδευόμενη από ευχές σε τέσσερις γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και την μονεγασκική διάλεκτο.

Η διάσημη οικογένεια Γκριμάλντι πόζαρε στο πολυτελές σαλόνι του παλατιού έχοντας ως επίκεντρο το χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο φαίνεται να είναι στολισμένο με μπάλες σε αποχρώσεις του μπλε και του χρυσού.

Δίπλα στο αναμμένο τζάκι με τα γιορτινά φώτα η πριγκίπισσα Σαρλίν και η κόρη της, πριγκίπισσα Γκαμπριέλα φορώντας ένα ροζ φόρεμα με φλοράλ τούλι, κάθονται σε έναν μπλε βελούδινο καναπέ ενώ ο πρίγκιπας Αλβέρτος και ο γιος του, πρίγκιπας Ζακ στέκονται όρθιοι.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν εμφανίζεται ιδιαίτερα λαμπερή με ένα μακρύ γκρι φόρεμα από τη συλλογή Ralph Lauren Platinum Holiday, το οποίο διαθέτει πλισέ φούστα, μακριά μανίκια και ζιβάγκο.

The Monaco Palace shares a photo from the family’s Christmas Card.



Το φετινό στιγμιότυπο φέρει την υπογραφή της Vanessa von Zitzewitz, της διάσημης Γερμανίδας φωτογράφου που κατοικεί στο πριγκιπάτο. Γνωστή από τις συνεργασίες της με προσωπικότητες όπως ο Μίκαελ Σουμάχερ (Michael Schumacher), έχει αναπτύξει στενή σχέση με την οικογένεια, έχοντας δημιουργήσει στο παρελθόν αξιόλογη σειρά πορτρέτων της πριγκίπισσας Σαρλίν.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Monaco Tribune, η κυκλοφορία της κάρτας έρχεται λίγες ημέρες πριν από τα ενδέκατα γενέθλια των διδύμων στις 10 Δεκεμβρίου.