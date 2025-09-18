Η πρώτη «γαλάζια» αποστολή του Λοβέρδου

Δεν πρόλαβε να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρος των Δημοκρατών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης του ανέθεσε ήδη την πρώτη του αποστολή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξα, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ανδρέα Λοβέρδο ότι τον…υπολογίζει στην ομάδα, που θα προετοιμάσει την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος εν όψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, διαδικασία, που αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

Έμαθα επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ενημερώσει τον κ. Λόβερδο για την πρόθεση του να τον αξιοποιήσει εν όψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης σε επαφή των δύο ανδρών τον περασμένο Ιούνιο. Είναι γνωστό πως το Μέγαρο Μαξίμου προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθώς, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός, κυβερνητική επιδίωξη είναι να δημιουργηθούν ευρύτερες συναινέσεις ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της Αντιπολίτευσης επί αναγκαίων θεσμικών αλλαγών σε πεδία, όπως η Παιδεία, το Δημόσιο και τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας.