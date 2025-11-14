Η ψυχολογία των «ένοχων απολαύσεων» – Γιατί μπορεί να χαμογελάς και να κοκκινίζεις ταυτόχρονα

Οι «ένοχες απολαύσεις» αποτελούν μια από τις πιο χαρακτηριστικές αντιφάσεις της καθημερινότητας: στιγμές που σου χαρίζουν ευχαρίστηση, χαλάρωση ή ενθουσιασμό, αλλά συνοδεύονται από ένα λεπτό πέπλο αμηχανίας – μια μικρή ντροπή, μια εσωτερική φωνή που ψιθυρίζει ότι «ίσως δεν θα έπρεπε».

Μάθε τι πραγματικά συμβαίνει στον εγκέφαλό σου όταν απολαμβάνεις κάτι… κρυφά!