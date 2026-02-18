Η (ψύχραιμη) στάση του Προέδρου απέναντι στον αιχμηρό Σαμαρά...

Talk of the town έχουν γίνει οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πρώην πρωθυπουργούς, ιδίως σε μία μάλλον φορτισμένη πολιτικά συγκυρία, καθώς ορισμένοι εκ των οποίων είτε το έχουν ήδη αποφασίσει, είτε σταθμίζουν την επάνοδο τους στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η χθεσινή με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν σίγουρα από τις πλέον απαιτητικές.

Και αυτό γιατί η απόσταση ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ιδίως μετά τη διαγραφή του πρώτου από την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ολοένα και μεγαλώνει. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Τασούλας σπεύδει να υπενθυμίσει σε συνομιλητές του ότι δεν διεκδικεί για τον εαυτό του το ρόλο του γεφυροποιού.

Επαναλαμβάνει ότι εγκαινίασε αυτό το νέο μοτίβο, λόγω της κρισιμότητας της συγκυρίας και γιατί επιθυμεί ειλικρινώς να συμβάλλει στην αποφόρτιση της βαριάς πολιτικής ατμόσφαιρας και στην αναζήτηση του ελάχιστου κοινού τόπου κάτω από την επιφάνεια της άκρατης πόλωσης και της τοξικότητας.

Από την πλευρά του ο πρώην πρωθυπουργός βρήκε και χθες την ευκαιρία να επικαιροποιήσει το δριμύ κατηγορώ του προς την κυβέρνηση με επίκεντρο τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα και δη τα Ελληνοτουρκικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι ο δικός του ρόλος είναι η αναζήτηση ευρύτερων συγκλίσεων πέρα και πάνω από τις υπαρκτές αντιθέσεις, ιδίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και αυτόν ακριβώς τον συμβολισμό είχε το δώρο του προς τον πρώην πρωθυπουργό...

(ακριβώς δίπλα... το δώρο)