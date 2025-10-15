Η Quantum Dot τεχνολογία της Samsung στις τηλεοράσεις της φέρνει wow αποτέλεσμα στην ποιότητα εικόνας

Η Samsung Electronics, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο των οθονών για 19 συναπτά έτη*, επενδύει στρατηγικά στην τεχνολογία των Quantum Dots. Από το 2001, η εταιρεία εστιάζει στην ανάπτυξή της τεχνολογίας Quantum Dots, ενώ το 2015 παρουσίασε την πρώτη της Quantum Dot τηλεόραση χωρίς κάδμιο - την SUHD TV – θέτοντας νέα πρότυπα στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η συγκεκριμένη τεχνολογία θεωρείται τόσο σημαντική ώστε το 2023, το βραβείο Νόμπελ Χημείας απονεμήθηκε για την ανακάλυψη και τη σύνθεση των Quantums Dots τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της τεχνολογίας QLED που αναπτύσσει η Samsung.

Real QD: Πώς η Samsung διαμορφώνει το μέλλον της προβολής στις οθόνες

Ο Sanghyun Sohn, Επικεφαλής του Advanced Display Lab της Samsung Electronics σε συνέντευξή του δήλωσε: «Ένας από τους λόγους που η Samsung εστίασε στα Quantum Dots είναι οι εξαιρετικά στενές κορυφές του φάσματος εκπομπής τους, οι οποίες επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων». Ταυτόχρονα με την ακρίβεια στην απόδοση των χρωμάτων, οι QLED τηλεοράσεις της Samsung προσφέρουν εντυπωσιακή φωτεινότητα, που αγγίζει τα 2.000 nits για καθαρή και ευκρινή εικόνα.

Η Samsung φροντίζει επίσης ώστε οι οθόνες της να είναι ανθεκτικές στο χρόνο και την χρήση, αξιοποιώντας ειδικά υλικά που προστατεύουν τα Quantum Dots από φθορές. Αυτή η τεχνολογία αξιοποίησης ειδικών υλικών βασίζεται σε προηγμένες διαδικασίες παραγωγής.

Η τεχνολογία Quantum Dots που χρησιμοποιείται στις τηλεοράσεις Neo QLED και QLED της εταιρείας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ζωντανά χρώματα και εξαιρετική απόδοση. Συγκεκριμένα, η σειρά τηλεοράσεων QLED της Samsung έχει λάβει την πιστοποίηση «Real Quantum Dot Display» από την TÜV Rheinland**, επιβεβαιώνοντας ότι οι τηλεοράσεις της πληρούν τις δομικές απαιτήσεις για τη χρήση Quantum Dots.

Από τις αυστηρές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στις οθόνες της, διαπιστώθηκε ότι οι Neo QLED και QLED τηλεοράσεις της Samsung διαχωρίζουν με σαφήνεια τα βασικά χρώματα – κόκκινο, πράσινο και μπλε – προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία θέασης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι χρήστες απολαμβάνουν ζωντανές εικόνες.

Παράλληλα, η Samsung έχει εξαλείψει τη χρήση καδμίου από την τεχνολογία Quantum Dots στις τηλεοράσεις της. Η χρήση του καδμίου στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης υπόκειται σε αυστηρά κριτήρια. Για τον σχεδιασμό χωρίς κάδμιο, η Samsung έχει λάβει πιστοποίηση από τον παγκόσμιο οργανισμό δοκιμών Société Générale de Surveillance (SGS).

Με την τεχνολογία Quantum Dots, η Samsung συνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία θέασης προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Όπως σημειώνει ο Doh Chang Lee, Καθηγητής στο Korea Advanced Institute of Science and Technology, «Η τεχνολογία Quantum Dot βρίσκεται στον πυρήνα των τηλεοράσεων Neo QLED και QLED, αποτελώντας απόδειξη της ουσιαστικής τεχνικής εξειδίκευσης της Samsung». Με τη δέσμευσή της για συνεχή καινοτομία, η Samsung προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν την αιχμή της τεχνολογίας με την αξιοπιστία.