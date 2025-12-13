Η «ρωγμή της δημιουργίας»: Το Ελληνικό Epic Fantasy που στοχεύει στην παγκόσμια κορυφή

Το Fracture of Creation (Η Ρωγμή της Δημιουργίας) κάνει δυναμική είσοδο στον διεθνή χώρο του φανταστικού, φιλοδοξώντας να γίνει το πρώτο ελληνικό epic fantasy IP (Intellectual Property) με σαφή παγκόσμια προοπτική. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο transmedia IP που συνδυάζει ελληνική μυθολογία, εκτεταμένο worldbuilding και κινηματογραφική αισθητική, εισάγοντας μια σύγχρονη ελληνική παρουσία στο είδος.



Ένα σύμπαν γεμάτο Θεότητες και αρχέγονες ιδέες



Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η Θάλασσα της Σκέψης, ένας πλανητικός νους που συλλέγει ψυχές, μνήμες, συναισθήματα και πιθανότητες από όλα τα σύμπαντα.

Το σύμπαν του Fracture of Creation εξερευνά:

Την έννοια της μνήμης, της δημιουργίας, της θεϊκής παρέμβασης και μιας κοσμικής ρήξης.

Τη δημιουργία του ανθρώπου και το ταξίδι του προς τη Γη.

Ένα εκτενές πάνθεον θεοτήτων, θεϊκές συγκρούσεις και μυστηριώδεις Κιβωτούς.

Μια μυθολογία που γεφυρώνει αρχέγονες ιδέες με τις σύγχρονες τάσεις του epic fantasy.

Η δομή του σύμπαντος είναι πλούσια και πολυεπίπεδη, βασισμένη σε θεότητες, διαστάσεις, Κιβωτούς και μεταφυσικές αρχιτεκτονικές, σχεδιασμένη για λογοτεχνική, οπτική και transmedia ανάπτυξη.

Από το βιβλίο σε ένα Transmedia οικοσύστημα

Το project έχει σχεδιαστεί ως ένα ζωντανό transmedia οικοσύστημα.

Βιβλία: Το πρώτο βιβλίο της σειράς, «Οι Κιβωτοί της Εξόδου», βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει ήδη υποβληθεί σε εκδοτικούς οίκους και λογοτεχνικούς agents σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οπτική Ταυτότητα: Το IP έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει την οπτική του ταυτότητα μέσω cinematic teasers, character visuals και ενός επίσημου trailer με υπότιτλους σε πολλές γλώσσες.

Συνεχής ροή περιεχομένου: Πέρα από την κύρια σειρά βιβλίων, προβλέπεται η συνεχής δημοσίευση νέου υλικού, επιμέρους ιστοριών, θεϊκών αφηγήσεων, lore expansions και οπτικών επεκτάσεων μέσω συνεργαζόμενων media και πολλαπλών πλατφορμών. Η στόχευση περιλαμβάνει αγορές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής.

Ο στόχος της δημιουργικής ομάδας είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου ελληνικού epic fantasy IP που μπορεί να σταθεί ισότιμα στη διεθνή σκηνή, αξιοποιώντας την αφήγηση με πολυμέσα, την οπτική δημιουργία και τη σύγχρονη κοσμοπλασία.

Δείτε το επίσημο trailer του Fracture of Creation: