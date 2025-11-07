Η Samsung Electronics Hellas έδωσε τον ρυθμό στο Ladies Run 2025 με Galaxy συσκευές

Η Samsung Electronics Hellas στήριξε για ένατη συνεχόμενη χρονιά, ως Χρυσός Χορηγός, το Ladies Run, το δρομικό event αποκλειστικά για γυναίκες που στηρίζει το έργο του σωματείου ΔΕΣΜΟΣ. Με το μήνυμα «Unfold What Matters», η Samsung Electronics Hellas έδωσε τον παλμό συνδυάζοντας την τεχνολογία με την ευεξία μέσα από το οικοσύστημα Galaxy.

Στο διαμορφωμένο booth της Samsung, οι συμμετέχουσες, εξερεύνησαν το οικοσύστημα Galaxy, που δίνει το έναυσμα για ισορροπία και ευεξία. Από το το πιο λεπτό και ισχυρό Galaxy Z Flip που έχει κατασκευαστεί, με κάμερα 50MP και τις AI λειτουργίες που χωρούν σε μια τσέπη, μέχρι τη σειρά Galaxy Watch8 που λειτουργεί ως προσωπικός wellness coach, οι επισκέπτριες του booth γνώρισαν από κοντά την τεχνολογία που υποστηρίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους. Την εμπειρία συμπλήρωσε το Galaxy Ring, το οποίο παρακολουθεί την φυσική κατάσταση με Samsung Health AI λειτουργίες από το δάχτυλο του χεριού. Συνδεδεμένες αρμονικά μέσω του Samsung Health, οι συσκευές προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της φυσικής κατάστασης με το Energy Score και εξατομικευμένες προτάσεις ακόμα και για τον ύπνο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εμπειρία ευεξίας με εξατομικευμένες συμβουλές.

Ο Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, Hansoo Kim, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που και φέτος στηρίζουμε το Ladies Run, έναν θεσμό που γιορτάζει τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και την αλληλεγγύη των γυναικών. Η τεχνολογία Galaxy δεν είναι απλώς εργαλείο, είναι ένας AI βοηθάς ώστε κάθε γυναίκα που το φοράει να λαμβάνει τις πληροφορίες που επιθυμεί για την φυσική της κατάσταση, με απλό και εύκολο τρόπο».

Με την επιτυχία του φετινού Ladies Run, η Samsung επιβεβαιώνει τη δύναμη της τεχνολογίας να ενώνει και να εμπνέει, θέτοντας τα θεμέλια για ένα μέλλον όπου η ευεξία και η καινοτομία τρέχουν μαζί.