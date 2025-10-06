Η Samsung επεκτείνει τη συνεργασία της με την Toyota για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η Samsung Electronics Co. Ltd, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την Toyota Motor, μία από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, η οποία θα φέρει τις λύσεις Smart Signage της Samsung σε περισσότερες αντιπροσωπείες της. Αυτή η επέκταση έρχεται μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό 1.250 αντιπροσωπειών της εταιρείας σε 40 χώρες που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025 στην Ευρώπη.

Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία μιας απρόσκοπτης και συνδεδεμένης αγοραστικής εμπειρίας για τους πελάτες, μετατρέποντας τις παραδοσιακές αντιπροσωπείες σε δυναμικά, ψηφιακά, βελτιωμένα περιβάλλοντα.

«Η τάση της ψηφιοποίησης των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων επιταχύνεται παγκοσμίως και η ψηφιακή σήμανση διαδραματίζει βασικό ρόλο σε αυτήν τη μετατόπιση», δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της ομάδας Enterprise Business, Visual Display (VD) Business στη Samsung Electronics. «Μέσω της συνεργασίας μας με την Toyota Motor, είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε τεχνολογικές λύσεις που ενισχύουν τη διαδικασία αγοράς αυτοκινήτου με τους πελάτες παγκοσμίως. Επίσης, έχουμε δεσμευθεί να αναπτύσσουμε διαφοροποιημένες τεχνολογίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαφορετικών αγορών παγκοσμίως».

Βελτιώνοντας την εμπειρία στις αντιπροσωπείες Toyota

Η Samsung έχει ήδη εγκαταστήσει περίπου 23.000 οθόνες Smart Signage σε αντιπροσωπείες της Toyota σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), σηματοδοτώντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα έργα εμπορικής σήμανσης της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Μια σειρά από οθόνες αφής Samsung και εσωτερικές οθόνες LED είναι εγκαταστημένες σε βασικά ψηφιακά σημεία των αντιπροσωπειών της Toyota, όπως οι ρεσεψιόν, τα γραφεία των συμβούλων πώλησης, οι ζώνες προβολής των οχημάτων και οι χώροι εξυπηρέτησης των πελατών.

Οι επισκέπτες των ψηφιακών αντιπροσωπειών της Toyota μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα οχημάτων, να δουν τις προδιαγραφές τους και να εξερευνήσουν τις διαθέσιμες προσφορές απευθείας μέσω των οθονών Samsung Smart Signage. Οι διεπαφές αφής επιτρέπουν την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους επισκέπτες να δημιουργήσουν τη διαμόρφωση του οχήματός τους στην οθόνη. Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία υποστηρίζουν μία διαδραστική και αποτελεσματική εμπειρία αγορών, επιτρέποντας στο προσωπικό των αντιπροσωπειών να μετατοπίσει το βάρος από την συνήθη παρουσίαση των προϊόντων στις εξατομικευμένες συνομιλίες με τους πελάτες.

Απομακρυσμένη διαχείριση με ασφάλεια εταιρικού επιπέδου

Όλες οι ψηφιακές οθόνες των αντιπροσωπειών υποστηρίζονται από το MagicINFO™, την ολοκληρωμένη λύση απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών της Samsung, η οποία επιτρέπει στις ομάδες της Toyota να παρακολουθούν την απόδοση της οθόνης και να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε όλο το δίκτυο οθονών της από έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου. Αυτή η ρύθμιση βοηθά στον έλεγχο του υλικού, στην ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και στη διασφάλιση της συνεπούς λειτουργίας της οθόνης χωρίς την ανάγκη επιτόπιας υποστήριξης.

Κατασκευασμένο με μέτρα ασφαλείας εταιρικού επιπέδου, το MagicINFO είναι πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 27001:2022 και ISO/IEC 27701:2019 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων (BSI) , υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Samsung για ασφαλή διαχείριση ψηφιακής σήμανσης.

«Η ενσωμάτωση της ψηφιακής σήμανσης της Samsung στις αντιπροσωπείες μας έχει προσθέσει πραγματική αξία σε κάθε στάδιο της πορείας του πελάτη», δήλωσε ο Dirk Christiaens, Business Transformation and Brand Experience Manager στην Toyota Motor Europe. «Υπάρχουν πολλά στάδια στη διαδρομή αγοράς αυτοκινήτου και πρέπει να επικοινωνούμε τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή για να προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία στον πελάτη. Η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των οθονών μας σε πραγματικό χρόνο μέσω του MagicINFO έχει αυξήσει σημαντικά την εμπλοκή των πελατών σε όλες τις ψηφιακές αντιπροσωπείες μας».