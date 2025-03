Η Samsung παρουσιάζει το μέλλον της συνδεδεμένης διαβίωσης με AI στο «World of Samsung» 2025

Η Samsung Electronics Co., Ltd, διοργανώνει αυτές τις μέρες το «World of Samsung» στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας (18-24/3). Η εκδήλωση προβάλλει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της Samsung με τεχνολογία AI σε τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, «έξυπνο» σπίτι, ψηφιακές συσκευές, gaming και κινητά, παρουσιάζοντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατρέψει την τεχνολογία σε μια απρόσκοπτη επέκταση της καθημερινής ζωής.

«Στη Samsung δεσμευόμαστε να κάνουμε όλες τις συσκευές πιο έξυπνες και πιο συνδεδεμένες», δήλωσε ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Ευρώπης. «Το World of Samsung δεν εστιάζει μόνο στην επίδειξη των προϊόντων, αλλά αναδεικνύει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει την καθημερινότητα καλύτερη. Δείχνουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει πιο προσωπική και απτή από ποτέ».

Στο «World of Samsung», η εταιρεία προσφέρει μια πραγματική εμπειρία με τις τελευταίες καινοτομίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης – δείχνοντας ότι το συνδεδεμένο σπίτι του μέλλοντος δεν αποτελεί πλέον μια ιδέα, αλλά είναι πραγματικότητα. Από την ψυχαγωγία και την παραγωγικότητα έως την αβίαστη καθημερινή ευκολία, η Samsung επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, με τρόπους που έχουν νόημα και είναι προσαρμοσμένοι στον μοναδικό τρόπο ζωής τους.

Μεταμορφώνοντας την Οικιακή Ψυχαγωγία

Για 19 συνεχόμενα χρόνια, η Samsung είναι η Νο1 μάρκα τηλεοράσεων στον κόσμο, ωθώντας συνεχώς τα όρια της καινοτομίας για να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας και κορυφαίες δυνατότητες AI. Επιπλέον, τα τελευταία 11 χρόνια, η Samsung αποτελεί τη Νο1 μάρκα στα soundbars, εξασφαλίζοντας μια καθηλωτική εμπειρία ήχου που συμπληρώνει τις κορυφαίες οθόνες της. Η Samsung πιστεύει ότι κάθε θεατής αξίζει μια οθόνη προσαρμόσιμη στο χώρο του και τον τρόπο ζωής του. Γι’ αυτό, το 2025, η Samsung προσφέρει προβολή κινηματογραφικής ποιότητας σε μια σειρά μεγεθών οθόνης - από 24 έως και 115 ίντσες – χωρίς συμβιβασμούς.

Η σειρά τηλεοράσεων 2025 της Samsung παρουσιάζει την επόμενη εξέλιξη στην τεχνολογία εικόνας και ήχου, τα οποία υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα τελευταία μοντέλα Neo QLED, OLED και QLED, συμπεριλαμβανομένων των The Frame και The Frame Pro, ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βιώνουν το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το AI Picture Optimizer βελτιώνει κάθε καρέ σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας deep learning για να προσαρμόσει έξυπνα τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το χρώμα για μια πιο ζωντανή εμπειρία θέασης.

Παράλληλα, το Color Booster Pro, που υποστηρίζεται από την πραγματική τεχνολογία Quantum Dot της Samsung, επεκτείνει τον όγκο χρώματος για πλουσιότερα, πιο ζωντανά γραφικά. Ως ηγέτης στην καινοτομία οθονών, η τεχνολογία Quantum Dot της Samsung χρησιμοποιεί εξαιρετικά λεπτά σωματίδια ημιαγωγών για να επιτύχει ασυναγώνιστη ακρίβεια και φωτεινότητα χρώματος. Από την πρωτοποριακή χρήση Quantum Dots χωρίς κάδμιο το 2015, η Samsung συνεχίζει να ηγείται της βιομηχανίας, προσφέροντας εκπληκτικά, αληθινά γραφικά στις οθόνες QLED και QD-OLED, ενισχυμένα από τη χρήση Quantum Dots με βάση το ίνδιο της Samsung για εξαιρετική καθαρότητα χρώματος.

Για τους λάτρεις της τέχνης, η Samsung παρουσιάζει το μεγαλύτερο Art Store που υπήρξε ποτέ, με πάνω από 3.000 έργα από 70 παγκοσμίου φήμης μουσεία και ιδρύματα, που είναι πλέον διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα QLED, Neo QLED και microLED του 2025. Ενισχύοντας τη δέσμευσή της στην ψηφιακή τέχνη, η Samsung επεκτείνει επίσης τη συνεργασία της με την Art Basel, φέρνοντας έργα τέχνης μουσειακής ποιότητας απευθείας στα σπίτια των πελατών. Επιπλέον, με το Q-Symphony, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μια καθηλωτική οπτικοακουστική εμπειρία, συνδέοντας απρόσκοπτα έως και τρεις συσκευές με την τηλεόρασή τους για να παράγουν κινηματογραφικό ήχο.

Πέρα από τα εκπληκτικά γραφικά, η Samsung διασφαλίζει ότι οι τηλεοράσεις της παραμένουν έξυπνες και ασφαλείς για τα επόμενα χρόνια, με 7 χρόνια ενημερώσεων One UI Tizen, που υποστηρίζονται από το Samsung Knox Matrix, εξασφαλίζοντας μια μελλοντική και προστατευμένη εμπειρία ψυχαγωγίας.

Η Samsung επαναπροσδιορίζει το gaming με καινοτομίες που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, από το AI Auto Game Mode, το οποίο βελτιστοποιεί τα γραφικά και τους χρόνους απόκρισης για ανταγωνιστικό παιχνίδι, έως το Samsung Gaming Hub, που προσφέρει απρόσκοπτη πρόσβαση σε κορυφαίες υπηρεσίες cloud gaming. Σύντομα στην Ευρώπη, το Odyssey OLED G8, το πρώτο στον κόσμο 27" 4K OLED gaming monitor, προσφέρει εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα 166 PPI και ρυθμό ανανέωσης 240Hz για εκπληκτική λεπτομέρεια και ομαλό παιχνίδι. Επίσης, σύντομα θα κυκλοφορήσει το 49" Dual QHD Odyssey G9, το οποίο διαθέτει εντυπωσιακό χρόνο απόκρισης 1ms και κυρτή οθόνη 1000R για μια πιο καθηλωτική εμπειρία.

AI Home: Πιο έξυπνη ζωή, απρόσκοπτα συνδεδεμένη

Το World of Samsung παρουσιάζει, επίσης, πώς η Samsung φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καρδιά του σπιτιού με τις τελευταίες συσκευές Bespoke AI και τη συνδεσιμότητα SmartThings. Με το SmartThings ως τη ραχοκοκαλιά αυτού του οικοσυστήματος, η Samsung συνεχίζει να βελτιώνει το AI Energy Mode, βοηθώντας τους χρήστες να ελέγξουν τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, φορτίζοντας το Jet Bot AI κατά τις ώρες εκτός αιχμής ή πλένοντας ένα μικρότερο φορτίο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ αυτοματοποιεί τις καθημερινές οικιακές εργασίες. Είτε βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας, είτε παρέχει πληροφορίες για το σπίτι σε πραγματικό χρόνο, είτε βελτιώνει τις καθημερινές ρουτίνες, οι λύσεις της Samsung που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζουν το τι είναι δυνατό στο συνδεδεμένο σπίτι.

Η εποχή των πιο γρήγορων εμπειριών κινητής

Στο World of Samsung, η σειρά Galaxy S25 βρίσκεται στο επίκεντρο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή εμπειριών κινητής τηλεφωνίας που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη. Με το Galaxy AI, η Samsung κάνει τις καθημερινές εργασίες πιο γρήγορες, πιο έξυπνες και πιο διαισθητικές, είτε μέσω του Live Translate, το οποίο επιτρέπει απρόσκοπτες μεταφράσεις κλήσεων σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω του Generative Edit και του Drawing Assist, που φέρνουν δημιουργικότητα που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην επεξεργασία φωτογραφιών. Επιπλέον, το Now Bar κρατά τους χρήστες ενήμερους με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου και άλλα, απευθείας από την οθόνη κλειδώματος.

Οι καινοτομίες κινητής τηλεφωνίας της Samsung ξεπερνούν τις μεμονωμένες συσκευές, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα στο οικοσύστημα που υποστηρίζεται από Τεχνητή Νοημοσύνη. Με το SmartThings Home Insight, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τα πάντα, από την ευημερία του κατοικίδιου ζώου τους μέσω του JetBot έως την κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού τους, όλα από τη συσκευή τους Galaxy.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα προϊόντων της Samsung που ενισχύονται με Τεχνητή Νοημοσύνη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.samsung.com/gr.