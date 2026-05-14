Η Σιλντς για την «Γαλάζια Λίμνη» : Η αμήχανη ερώτηση «Μου ζήτησε τις αναλογίες του σώματός μου»

Σε μια συνέντευξη του 1981 που την είχε φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αναφέρθηκε η Μπρουκ Σιλντς και εξήγησε ότι η Μπάρμπαρα Γουόλτερς την είχε ρωτήσει για το σώμα της.

Ήταν μόλις 15 ετών και είχε μόλις πρωταγωνιστήσει στην πολυσυζητημένη ταινία «Γαλάζια Λίμνη», μια ιστορία αγάπης για εφήβους που διαδραματίζεται σε ένα έρημο νησί και στην οποία φορούσε ελάχιστα ρούχα.

Η 60χρονη παραδέχθηκε στο podcast «Dinner's On Me» πόσο την απογοήτευσαν οι ερωτήσεις, σε μια συνέντευξη που θεωρείται πλέον εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. «Είναι τρελό πουη Μπάρμπαρα Γουόλτερς ζήτησε τα νούμερά μου. Σαν να είναι οι άνθρωποι τι;» αναρωτήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Της απάντησα, δεν την αγνόησα. Αλλά αν σήμερα με ρωτούσε κάποιος γι' αυτό, θα απαντούσα με κάποιο αστείο. Ίσως ήμουν πολύ ευαίσθητη τότε».