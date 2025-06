Η συγκινητική ανάρτηση της συντρόφου του Γιώργου Αμούτζα μετά το τροχαίο στο Ράλλυ Ακρόπολις

«Βγήκες αλώβητος και δυνατός. Keep going my super hero», στην ανάρτησή της η Τάνια Μπρεάζου.