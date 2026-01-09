Η σύζυγος ποδοσφαιριστή ξεσπά για το ερωτικό τρίγωνο στον γάμο τους: «Με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας»

Η θυελλώδης σχέση του Άλβαρο Μοράτα με την Άλις Καμπέλο βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο μετά από δημοσίευμα στην Ιταλία που αποκάλυψε την ταυτότητα της φερόμενης ως ερωμένης του Ισπανού ποδοσφαιριστή.

Το όνομα που έδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ως το άτομο που μπήκε ανάμεσα στο ζευγάρι, ήταν Έλενα Σιρίγκου, ωστόσο η Ιταλίδα influencer μέσω των social media, απάντησε και αρνήθηκε οτί αυτή είναι η φερόμενη ερωμένη του Ισπανού γράφοντας: «Είναι μια οικογενειακή φίλη που γνωρίζω χρόνια και μπορώ να δηλώσω με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν είναι αυτό το είδος ανθρώπου και δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα για το οποίο κατηγορείται».

Επίσης εξήγησε και τους λόγους που αποφάσισε να μιλήσει για αυτό λέγοντας: «Μιλώ δημόσια επειδή είμαι βαθιά πεπεισμένη για τα γεγονότα. Με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας εξαιτίας όλων όσων έχουν ειπωθεί γι' αυτήν και δεν αξίζει να την χαρακτηρίζουν ως καταστροφική για έναν γάμο. Τους τελευταίους μήνες έχω διαβάσει κάθε είδους πράγματα, συχνά παράλογες θεωρίες».

screenshot

Η Καμπέλο τόνισε πως στηρίζει την φερόμενη ως ερωμένη του άνδρα της, πιστεύοντας ότι είναι αθώα και επειδή, ως γυναίκα, γνωρίζει πολύ καλά «πόσο ορισμένες κατηγορίες μπορούν να πληγώσουν, να βλάψουν και να αφήσουν βαθιά σημάδια στην προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή κάποιου».

Παράλληλα, μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για την Σιρίγκου αναφέροντας: «Δεν είναι άνθρωπος που αξίζει αυτή την αποκάλυψη ή να συνδεθεί το όνομά της με πράγματα που δεν έχει κάνει. Η σχέση μας ήταν πάντα ξεκάθαρη και είναι ένα σοβαρό άτομο με ισχυρές αξίες και μια αξιοσέβαστη οικογένεια».

Από τον χωρισμό στη νέα αρχή

Ο Μοράτα ανακοίνωσε πως χώρισε με την Ιταλίδα influencer και μητέρα των τεσσάρων παιδιών του, τον Αύγουστο του 2024, μετά από οκτώ χρόνια σχέσης, περιγράφοντας την απόφαση ως «επώδυνη», αλλά αναγκαία, ενώ και οι δύο τόνισαν ότι δεν υπήρχαν τρίτοι ή απιστία πίσω από τον χωρισμό, με την Καμπέλο να ξεκαθαρίζει: «Θέλω να ξεκαθαρίσω, όπως έκανε και εκείνος, ότι δεν υπήρξαν τρίτοι ή οποιαδήποτε έλλειψη σεβασμού από καμία πλευρά».

Alice Campello habla de la supuesta amante de Álvaro Morata: "Me llamó llorando"



Μετά από μερικούς μήνες το ζευγάρι αποφάσισε να επανενωθεί, και παρόλα τα δημοσιεύματα που μιλούσαν για κρίση στην σχέση τους, παραμένουν αγαπημένοι.