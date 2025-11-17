Η Ταϊβάν μοιράζει εγχειρίδια επιβίωσης σε περίπτωση εισβολής της Κίνας

Η Ταϊβάν θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα τη διανομή εκατομμυρίων εγχειριδίων πολιτικής άμυνας σε νοικοκυριά σε όλο το νησί, σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να προετοιμάσει τους πολίτες για ενδεχόμενες έκτακτες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχομένου εισβολής της Κίνας.



Το εγχειρίδιο, το οποίο παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, περιλαμβάνει για πρώτη φορά οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση που συναντήσουν εχθρικούς στρατιώτες, ενώ τονίζει ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί παράδοσης της Ταϊβάν θα πρέπει να θεωρείται ψευδής. Παρέχει, επίσης, κατευθύνσεις για τον εντοπισμό καταφυγίων και την προετοιμασία κιτ έκτακτης ανάγκης.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσπάθεια της Ταϊβάν να προετοιμάσει τον πληθυσμό της για κρίσεις που κυμαίνονται από φυσικές καταστροφές έως ενδεχόμενη κινεζική εισβολή, σε μια περίοδο που το Πεκίνο εντείνει την στρατιωτική και πολιτική πίεση για να επιβεβαιώσει τις αξιώσεις του κυριαρχίας επί του δημοκρατικά διοικούμενου νησιού, σύμφωνα με το Reuters.

Reuters

«Το εγχειρίδιο αυτό δείχνει την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», δήλωσε ο Λιν Φέι-φαν, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, ο οποίος συντόνισε την προσπάθεια.

«Θέλουμε οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές των στενών της Ταϊβάν να καταλάβουν ότι θα υπάρξει τεράστιο κόστος αν η Κίνα πάρει τη λάθος απόφαση, διότι ο λαός της Ταϊβάν έχει τη βούληση και τη σαφή δέσμευση να υπερασπιστεί τον τόπο του, και οι πολίτες είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση για να προστατεύσουν ο ένας τον άλλον».

Σύντομα η κυβέρνηση θα ετοιμάσει και survival kits

Η διανομή, που θα καλύψει περισσότερα από 9,8 εκατομμύρια γραμματοκιβώτια στο νησί, θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα. Εκδόσεις του εγχειριδίου στα αγγλικά και σε άλλες ξένες γλώσσες θα διανεμηθούν επίσης σύντομα, πρόσθεσε ο Λιν.

Μετά τη διανομή, η κυβέρνηση θα βοηθήσει τους πολίτες να ετοιμάσουν τα προσωπικά τους κιτ έκτακτης ανάγκης μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν, η οποία διοικείται δημοκρατικά, ως έδαφός της και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να θέσει την περιοχή υπό τον έλεγχό της. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις κινεζικές αξιώσεις, υπογραμμίζοντας ότι μόνο ο λαός της μπορεί να καθορίσει το μέλλον του.

Reuters

Το εγχειρίδιο περιγράφει πιθανά σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει η Ταϊβάν, από δολιοφθορές σε υποθαλάσσια καλώδια και κυβερνοεπιθέσεις, έως ελέγχους ταϊβανέζικων πλοίων από μια «εχθρική χώρα» ως προοίμιο σύγκρουσης, αλλά και το ενδεχόμενο γενικευμένης εισβολής.

Ο Λιν ανέφερε ότι η Ταϊβάν βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μορφές υβριδικού πολέμου από την Κίνα, όπως κυβερνοεπιθέσεις, διεισδύσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης και στρατιωτικές κινήσεις κοντά στο νησί.

«Είναι το D-day σε αντιπαραβολή με την καθημερινότητα. Το D-day σημαίνει πραγματική εισβολή. Προφανώς δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Αλλά αντιμετωπίζουμε αυτό που αποκαλούμε καθημερινή πίεση».

Το Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν της Κίνας δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό.