Η Yangwang, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής

Η επίδοση των 496,22 χλμ./ώρα έγινε στην πίστα δοκιμών ATP Automotive Testing Papenburg στη Γερμανία. Πρωταγωνίστησε το νέο υπεραυτοκίνητο Yangwang U9 Xtreme, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ για ηλεκτρικό όχημα αλλά και το μέγιστο των 490,484 χλμ./ώρα του ταχύτερου βενζινοκίνητου μοντέλου. Έτσι το U9 Xtreme έγινε το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο συνολικά. Αυτό το σύγχρονο τεχνολογικό ορόσημο θέτει ένα νέο πρότυπο στην ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας ισχύ και ταχύτητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Αρχικά γνωστό με την ονομασία U9 Track/Special Edition, και πλέον επίσημα ως Yangwang U9 Xtreme στην έκδοση παραγωγής (ή U9X εν συντομία), το ταχύτερο αυτοκίνητο στον πλανήτη βασίζεται στην υπάρχουσα τεχνική αρχιτεκτονική του U9, που κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα, και αξιοποιεί μία σειρά συστημάτων με πρωτοποριακή τεχνολογία.

Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης με ηλεκτρικά υπερ-υψηλής τάσης 1200V (σε σύγκριση με 800V), μπαταρία Blade λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου με εντυπωσιακό ρυθμό εκφόρτισης 30C, τέσσερις υπερ-υψηλής ταχύτητας ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν έως και τις 30.000 σ.α.λ. και αποδίδουν συνολικά περισσότερους από 3.000 ίππους, ελαστικά semi-slick αγωνιστικών προδιαγραφών, καθώς και αναβαθμισμένη ανάρτηση DiSus-X με ειδική ρύθμιση για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες καταπονήσεις της οδήγησης σε πίστα.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Στέλλα Λι, δήλωσε: «Αυτή είναι μια εξαιρετικά περήφανη στιγμή για όλους τους εργαζόμενους στην ομάδα του τμήματος έρευνας και εξέλιξης. Η Yangwang είναι μια μάρκα που δεν αναγνωρίζει το αδύνατο, και μόνο μέσω αυτής της δέσμευσης προς το μέλλον μπορείς να καταλήξεις σε ένα όχημα σαν το U9X. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλη την ομάδα, καθώς και τις ευχαριστίες μου στον οδηγό, Marc Basseng, για την τεχνική του συμβολή και την ικανότητά του. Είναι υπέροχο το γεγονός ότι το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο είναι πλέον ηλεκτρικό.»

Ο οδηγός του U9X ήταν ο Marc Basseng, Γερμανός στην καταγωγή, ειδικός σε πίστες και με μακρά πορεία στους αγώνες αυτοκινήτων: «Αυτό το ρεκόρ ήταν εφικτό μόνο επειδή το U9 Xtreme διαθέτει απλά απίστευτες επιδόσεις. Τεχνικά, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Χάρη στον ηλεκτροκινητήρα, το αυτοκίνητο είναι αθόρυβο, δεν υπάρχουν μεταφορές φορτίου, και αυτό μου επιτρέπει να συγκεντρώνομαι ακόμα περισσότερο στην πίστα.»

Το U9 Xtreme είναι πλέον διαθέσιμο για πελάτες, σε περιορισμένη παραγωγή που δεν θα ξεπεράσει τις 30 μονάδες. Η ονομασία του προέρχεται από την αγγλική λέξη Extreme που σημαίνει «όριο» και «απόλυτο», με έμφαση στο γράμμα «Χ» που αντιπροσωπεύει το άγνωστο. Αυτές οι έννοιες ταιριάζουν απόλυτα με την φιλοσοφία της Yangwang, η οποία αντλεί ικανοποίηση από την εξερεύνηση νέων ορίων και τις καινοτομίες που προκύπτουν μέσα από αυτήν.

Με την κατάρριψη ενός νέου παγκόσμιου ρεκόρ ταχύτητας, η Yangwang επαναπροσδιορίζει την έννοια του βιώσιμου supercar. Με την υποστήριξη της καινοτομίας και των δεσμεύσεων βιωσιμότητας της BYD, η Yangwang αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής για να προσφέρει ασύγκριτες επιδόσεις, ασφάλεια και απαράμιλλη οδηγική εμπειρία.