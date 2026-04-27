Ηχηρό το «άδειασμα» του Σέρμπου από το Μαξίμου

Και πάνω που ο Αμερικανός Πρόεδρος άρχισε να μιλά θετικά για την Αθήνα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήρθαν αυτές οι δηλώσεις (ραδιόφωνο Real 97.8) να ταράξουν τα ύδατα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής έκανε ιδιαίτερα επιθετικές αναφορές για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις αποφάσεις του στο Ιράν κατηγορώντας τον ότι επεδίωκε «μια δεύτερη Βενεζουέλα αλλά κατάφερε να δημιουργήσει μια δεύτερη Βόρεια Κορέα».

«Δεν απηχούν τις απόψεις της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, οι απόψεις αυτές διατυπώνονται από τον κ. Σέρμπο με την επιστημονική του ιδιότητα, η εξωτερική πολιτική όμως χαράσσεται από τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών και την κυβέρνηση συνολικά» είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης που ρωτήθηκε για τις δηλώσεις Σέρμπου.

Το «άδειασμα» του καθηγητή είναι ηχηρό. Αλλά πώς αλλιώς να γινόταν από τη στιγμή που η Αθήνα κάνει εδώ και καιρό έναν κοπιαστικό αγώνα κυρίως στο παρασκήνιο για να έρθουν σε μία ομαλή κατάσταση οι σχέσεις της κυβέρνησης με τη διοίκηση Τραμπ.