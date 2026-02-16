Ηλιακή Έκλειψη 17/2 στον Υδροχόο: Οι μεγάλες αλλαγές που θα φέρει

Η πρώτη Ηλιακή Έκλειψη του 2026 καταφθάνει, γεμάτη ανατροπές, σκάνδαλα, αποκαλύψεις, έντονες αντιδράσεις αλλά διάχυτη και την αφύπνιση αλλά και την ανάγκη για υπεράσπιση της ελευθερίας! Στις 17 Φεβρουαρίου 2026, η μηνιαία συνάντηση του Ήλιου και της Σελήνης από το ζώδιο του Υδροχόου συνοδεύεται αυτή την φορά από το φαινόμενο της Έκλειψης Ηλίου, η οποία αναμένεται να φέρει σταδιακά το κλείσιμο μίας εποχής και την έναρξη μίας νέας …

Ο Υδροχόος, είναι ένα συλλογικό, κοινωνικό ζώδιο, ένα ζώδιο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, τις συμμαχίες , τους συλλόγους, τις ομάδες, την κοινωνία. Είναι όμως και ένα ζώδιο που συνδέεται με την έρευνα, την τεχνολογία, την επιστήμη. Μερικές λέξεις που σκιαγραφούν αυτό το ζώδιο είναι ελευθερία, αλλαγή, πρωτοπορία, ευρηματικότητα, ανατροπή, εκκεντρικότητα …

Μία Ηλιακή Έκλειψη από τον ανατρεπτικό Υδροχόο, έρχεται λοιπόν για να αναδείξει και να φέρει στην επιφάνεια ζητήματα που συνδέονται με τους παραπάνω τομείς και να κατευθύνει στο κλείσιμο ενός κύκλου και στο άνοιγμα ενός νέου. Ο Ουρανός από τον Ταύρο συμμετέχει ενεργά στο φαινόμενο σχηματίζοντας την όψη τετραγώνου τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Ο Ουρανός από την αδύναμη θέση για αυτόν από τον γήινο Ταύρο, αντιστέκεται στην αλλαγή και στην καινοτομία και λίγο πριν την αποχώρηση του από αυτό το ζώδιο έρχεται και προκαλεί εντάσεις και ανατροπές που συνδέονται με ποιότητες του ζωδίου δηλαδή: Χρήμα, Αξίες, Σχέσεις, Γη – Υπέδαφος, Σταθερές, Βάσεις. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε τα εξής:

Οι Κοινωνικές & Πολιτικές Εξελίξεις

Κρίση στην Πολιτική Σκηνή: Αναμένονται σημαντικά «ρίχτερ» ανατροπών στο πολιτικό σκηνικό αλλά και στα κυβερνητικά σχήματα (ανά τον κόσμο) «σεισμούς» σε κυβερνητικά σχήματα. Ξαφνικές παραιτήσεις, αλλαγές σε πολιτικές συμμαχίες, αποκαλύψεις σκανδάλων που έμεναν στο σκοτάδι αλλά και εμφάνιση νέων κινημάτων – κομμάτων.

Η Έκλειψη αυτή λειτουργεί ως προάγγελος της συνόδου Κρόνου-Ποσειδώνα στον Κριό (20/2). Αυτό σημαίνει ότι τα απρόβλεπτα και χαώδη γεγονότα που θα πυροδοτηθούν με αυτό το φαινόμενο δεν είναι τυχαία αλλά θα αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο το απαραίτητο «γκρέμισμα» για να χτιστεί μια νέα ιδεολογική και κοινωνική δομή τα επόμενα 36 χρόνια.

Ποια θα είναι η επιρροή της Ηλιακής Έκλειψης σε προσωπικό επίπεδο;

Σε προσωπικό επίπεδο, η Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο λειτουργεί σαν ένα «ξυπνητήρι» που χτυπά εντελώς ξαφνικά και απρόσμενα και σε ταράζει δίνοντάς σου το μήνυμα ότι πρέπει να ξυπνήσεις από το λήθαργο. Φέρνει την ξαφνική, απότομη ρήξη με παλιά πρότυπα, παλιές συνήθειες και μοτίβα, απελευθέρωση από ότι δεν προοδεύει και δεν εξελίσσεται και κινητοποίηση για αναγκαστικές αναπροσαρμογές!

Εδώ είναι οι βασικοί άξονες της προσωπικής επιρροής:

1. Κρίση Ταυτότητας και Ανακάλυψη πραγματικών Προθέσεων: Η έκλειψη αυτή σε καλεί να αναρωτηθείς: «Ποιος είμαι πραγματικά όταν δεν προσπαθώ να ικανοποιήσω τους άλλους;». Πολλοί θα βιώσουν ξαφνικά γεγονότα στην ζωή τους που θα τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν νέες πτυχές,νέες προτεραιότητες ή και μία δυναμική του εαυτού τους!

2. Ξαφνικές Ρήξεις και «Απελευθερώσεις» στις Σχέσεις: Με το τετράγωνο του Ουρανού, οι σχέσεις που βασίζονται στην εξάρτηση ή τον έλεγχο θα περάσουν από «τεστ αντοχής». Θα υπάρξουν ξαφνικοί χωρισμοί σε σχέσεις που έχουν ολοκηρώσει τον κύκλο τους, αλλά και κεραυνοβόλους έρωτες που έρχονται από το πουθενά και ανατρέπουν τα δεδομένα, αλλά θα έχουν μία ασταθή μορφή. Οι ρήξεις όμως θα υπάρξουν και στον τομέα των συνεργασιών όπου παρατηρούμε να κλονίζονται τα θεμέλια σε συμμαχίες, συνεργασίες, ομάδες συνεργατών που μπορεί χρόνια να είχαν κοινή πλεύση!

3. Επαγγελματικές Ανατροπές και Καινοτομία: Η ανάγκη για ανεξαρτησία μεταφέρεται και στα επαγγελματικά. Πολλοί μπορεί να νιώθουν την ασυγκράτητη ανάγκη να σπάσουν τα δεσμά της σταθερότητας και να ακολουθήσουν ένα νέο επαγγελματικό βήμα, ξεκινώντας αυτόνομα μία νέα επιχείρηση ένα νέο επαγγελματικό έργο!

4. Η Δοκιμασία των «Σταθερών»: Επειδή η έκλειψη γίνεται σε Σταθερό ζώδιο (Υδροχόος) και εμπλέκει τον Ουρανό στον Ταύρο (επίσης Σταθερό), η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αντίσταση στην αλλαγή.Όσο πιο πολύ προσπαθείς να κρατήσεις κάτι που καταρρέει (οικονομικά, συναισθηματικά), τόσο πιο επώδυνο θα είναι το «σοκ» της έκλειψης.

Τα 4 Ζώδια Πρωταγωνιστές της Ανατροπής

Υδροχόος : Η Ώρα της Μεγάλης Αφύπνισης είναι εδώ για σένα Υδροχόε μου. Η Ηλιακή Έκλειψη που πραγματοποιείται στο ζώδιό σου αποτελεί το προσωπικό σου σημείο μηδέν για το 2026. Δεν πρόκειται για μια απλή αλλαγή, αλλά για μια ολική επανεκκίνηση. Με τον κυβερνήτη σου, τον Ουρανό από τον Ταύρο να σχηματίζει ένα προκλητικό τετράγωνο με το φαινόμενο, η ανάγκη σου να σπάσεις τα δεσμά του παρελθόντος γίνεται ακατανίκητη. Οι μέρες αυτές σε ωθούν να αμφισβητήσεις, να αντιδράσεις, να ανακαλύψεις αλήθειες για σένα, για τις σχέσεις σου, πηγαίνεις ενάντια στα «πρέπει» που σου ορίζουν οι άλλοι και κάνεις την προσωπική σου επανάσταση! Είναι η στιγμή που μπορεί να αποφασίσεις μια ριζική αστραπιαία αλλαγή στην εξωτερική σου εμφάνιση ή, ακόμα πιο σημαντικό, να εγκαταλείψεις μια πορεία ζωής που δεν σε εκφράζει πια. Μπορεί να είναι μία ριζική αλλαγή καριέρας ή ξαφνική απόφαση για γάμο/διαζύγιο. Πιθανό είναι το ενδεχόμενο να ξεκινήσεις μια πρωτοποριακή δουλειά. Οι ανατροπές θα έρθουν από εκεί που δεν το περιμένεις, όμως το μήνυμα είναι σαφές: για να γεννηθεί ο νέος σου εαυτός, πρέπει να επιτρέψεις στο παλιό οικοδόμημα να καταρρεύσει.

Λέων: Σχέσεις στην "πρίζα" και αλλαγή κατεύθυνσης φέρνει η Έκλειψη του κυβερνήτη σου Ήλιου για σένα Λιοντάρι μου! Το φαινόμενο κορυφώνεται ακριβώς απέναντί σου, στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, φέροντας το τέλος μιας εποχής στον τρόπο που σχετίζεσαι και συνδέεσαι με τους άλλους. Η ενέργεια της Έκλειψης λειτουργεί ως ένας μεγεθυντικός φακός που φανερώνει κάθε ρωγμή στα θεμέλια του γάμου ή των επαγγελματικών σου συμμαχιών. Καθώς ο Ουρανός προκαλεί από τον τομέα της καριέρας σου, ενδέχεται να βρεθείς ανάμεσα σε δύο πυρά: από τη μία οι απαιτήσεις των άλλων και από την άλλη η δική σου ανάγκη για επαγγελματική αναγνώριση και ελευθερία. Περίμενε ξαφνικές αποκαλύψεις για πρόσωπα που εμπιστευόσουν, οι οποίες θα σε οδηγήσουν σε ακαριαίες ρήξεις, αλλά και την πιθανότητα μιας νέας γνωριμίας που θα εισβάλει στη ζωή σου σαν τυφώνας, αλλάζοντας όλα σου τα δεδομένα μέσα σε μια νύχτα.

Ταύρος – Επαγγελματικοί σεισμοί και η Ανάγκη για απόδραση φέρνει για σένα Ταύρε μου , η Ηλιακή Έκλειψη από τον Υδροχόο! Αναμένονται ριζικές ανακατατάξεις στην καριέρα, στο γάμο ή ακόμα και στην κοινωνική σου εικόνα, την ώρα που ο Ουρανός από το δικό σου ζώδιο σε κάνει να νιώθεις πιο ανήσυχος από ποτέ αλλά και πιο έτοιμος να αποδεχθείς ότι οι προτεραιότητες και τα ζητούμενά σου έχουν πλέον αλλάξει. Η παραδοσιακή σου ανάγκη για σταθερότητα δοκιμάζεται σκληρά, καθώς οι εξελίξεις στον εργασιακό σου χώρο θα είναι καταιγιστικές. Μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με μια ξαφνική αλλαγή διοίκησης, μια αναπάντεχη πρόταση που απαιτεί να εγκαταλείψεις τη ζώνη βολής σου και να τολμήσεις σε μία αλλαγή ή να χρειαστεί από τις ανάγκες που διαμορφώνονται τώρα να πάρεις μία επαναστατική για τα δικά σου δεδομένα απόφαση. Η ένταση με άτομα που κατέχουν μία υψηλότερη θέση από εσένα επαγγελματικά θα είναι διάχυτη, γι' αυτό απαιτείται προσοχή ώστε η ανάγκη σου για ανεξαρτησία να μην μετατραπεί σε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά που θα πλήξει το όνομά σου.

Σκορπιός – Ανατροπές στα Θεμέλια και «Επανεκκίνηση» φέρνει για σένα Σκορπιέ, η Ηλιακή Έκλειψη από τον Υδροχόο! Αυτή αγγίζει τις πιο ευαίσθητες και προσωπικές σου χορδές, καθώς ενεργοποιεί τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας. Το τετράγωνο του Ουρανού με το φαινόμενο - από τον άξονα των σχέσεών σου δείχνει ότι μια ξαφνική εξέλιξη στη ζωή του συντρόφου σου ή μιας σημαντικής συνεργασίας θα λειτουργήσει ως ντόμινο, επηρεάζοντας άμεσα τη δική σου βάση. Δεν αποκλείεται μια απρόσμενη μετακόμιση, μια αναταραχή που αφορά ένα ακίνητο ή η αποκάλυψη μυστικών που θα σε αναγκάσουν να επαναπροσδιορίσεις τις σχέσεις με τους οικείους σου. Βρίσκεσαι σε μια διαδικασία βαθιάς ψυχολογικής αποτοξίνωσης, όπου καλείσαι να αφήσεις πίσω σου παλιές συναισθηματικές αποσκευές και να χτίσεις μια νέα έννοια ασφάλειας, η οποία δεν θα εξαρτάται πλέον από κανέναν άλλον παρά μόνο από τον ίδιο σου τον εαυτό.

Τα 2 Ζώδια της Απελευθέρωσης: Δίδυμοι & Ζυγοί

Δίδυμοι : Για εσένα Δίδυμε, η Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο λειτουργεί ως μια κοσμική πύλη που ανοίγει διάπλατα τους ορίζοντές σου. Ενώ ο κόσμος γύρω σου μπορεί να μοιάζει αναστατωμένος, εσύ νιώθεις μια ξαφνική ώθηση να δραπετεύσεις από τα τετριμμένα και να αναζητήσεις μια νέα αλήθεια. Το τετράγωνο του φαινομένου με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια απρόσμενη είδηση ή μια αποκάλυψη που αφορά το παρασκήνιο ή κρυφούς σου φόβους, όμως αυτή ακριβώς η πληροφορία θα είναι το "κλειδί" για να λυτρωθείς από ότι σε κρατά δέσμιο. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να τολμήσεις ένα ταξίδι που θα σου αλλάξει τη ζωή, να ξεκινήσεις μια πρωτοποριακή εκπαίδευση ή να ασχοληθείς με νομικά ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα. Η απελευθέρωση έρχεται μέσα από την αποδοχή ότι οι παλιές σου πεποιθήσεις δεν σε χωράνε πια, και η νέα σου φιλοσοφία θα είναι το όχημα για να κατακτήσεις τους στόχους σου τα επόμενα χρόνια.

Ζυγός: Ερωτική Επανάσταση και Δημιουργική Έκρηξη φέρνει για σένα Ζυγέ μου, η Ηλιακή Έκλειψη αυτή όπου είναι μια από τις πιο "ζωντανές" στιγμές της χρονιάς για εσένα, καθώς ενεργοποιεί τον τομέα της χαράς, του έρωτα και της αυτοέκφρασης. Μετά από μια περίοδο πίεσης, νιώθεις επιτέλους την ανάγκη να διεκδικήσεις το δικαίωμά σου στην απόλαυση και την αυθεντικότητα. Το τετράγωνο του φαινομένου του Ουρανού από τον Ταύρο υποδηλώνει ότι αυτή η απελευθέρωση μπορεί να έρθει μέσα από μια ξαφνική αποκάλυψη, που όμως θα σε αναγκάσει να κόψεις τους δεσμούς με ό,τι σε κρατούσε συναισθηματικά "αιχμάλωτο". Ένας νέος έρωτας με αντισυμβατικά χαρακτηριστικά μπορεί να μπει στη ζωή σου με την ταχύτητα του κεραυνού, ενώ αν ασχολείσαι με την τέχνη ή τη δημιουργία, θα έχεις απίστευτη έμπνευση. Είναι η ώρα να ρισκάρεις για την ευτυχία σου, αφήνοντας πίσω τον φόβο της κριτικής και αγκαλιάζοντας την πιο τολμηρή πλευρά του εαυτού σου.