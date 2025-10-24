Ιμάν: Ο παραμυθένιος έρωτας με τον Ντέιβιντ Μπόουι και η ιπποτική κίνηση στο πρώτο ραντεβού

Mοντέλο, ηθοποιός και επιχειρηματίας και πρώην μούσα των σχεδιαστών Τζιάνι Βερσάτσε, Χάλστον, Κάλβιν Κλάιν, Ντόνα Καράν και Ιβ Σεν Λοράν, η Ιμάν έδωσε συνέντευξη στο Elle Ισπανίας και μίλησε για τον εκλιπόντα σύζυγό της Ντέιβιντ Μπόουι κάνοντας αποκαλύψεις.

Το 70χρονο σούπερ μόντελ είπε ότι η γνωριμία με τον αείμνηστο τραγουδιστή ήταν το «πεπρωμένο» της και ότι ήταν «προορισμένοι να γίνουν ζευγάρι».

«Η πρώτη φορά που παρακολούθησα μια από τις συναυλίες του ήταν στη Νέα Υόρκη το 1976. Με κάλεσαν στα παρασκήνια να τον χαιρετήσω, αλλά δεν το έκανα και κάθε φορά που έπαιζε εκεί, πάντα πήγαινα να τον δω, αν και δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να τον συναντήσω.

Το 1990, μετακόμισα στην Καλιφόρνια. Ένιωθα ότι δεν ήθελα να κάνω τίποτα και ήθελα να σκεφτώ τι θα κάνω στη συνέχεια. Μια εβδομάδα αργότερα, γνώρισα έναν φωτογράφο που με σύστησε σε έναν κομμωτή, τον κομμωτή του Ντέιβιντ, αν και δεν το γνώριζα. Γίναμε φίλοι και αυτός ήταν που κανόνισε το ραντεβού στα τυφλά, σε πάρτι γενεθλίων. Ο Ντέιβιντ έτυχε να βρίσκεται στο Λος Άντζελες εκείνη την εβδομάδα για μια συναυλία... Οπότε, ναι, ήταν το πεπρωμένο μου» παραδέχεται.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1990 και παντρεύτηκε το 1992. Μάλιστα έκαναν δύο γαμήλιες τελετές, μία ιδιωτική στη Λωζάνη της Ελβετίας στις 24 Απριλίου 1992 και μία επίσημη στη Φλωρεντία της Ιταλίας στις 6 Ιουνίου 1992.

(Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images)

Περιγράφοντας λεπτομερώς την πρώτη τους συνάντηση, η Ιμάν είπε: «Δεν ήταν στην πραγματικότητα πάρτι γενεθλιών, ήταν ένα δείπνο για τέσσερα άτομα, τον Ντέιβιντ, τον κομμωτή του, τον φίλο του και εμένα. Η πιο ρομαντική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο Ντέιβιντ κι εγώ περπατούσαμε στον δρόμο, τα κορδόνια μου λύθηκαν και γονάτισε για να μου τα δέσει».

Θυμίζουμε ότι η Ιμάν ήταν παντρεμένη με τον Ντέιβιντ από το 1992 έως το 2016 - που εκείνος έφυγε από την ζωή από καρκίνο του ήπατος - και απέκτησαν μαζί μία κόρη, την 22χρονη Αλεξάντρια Ζάχρα Τζόουνς.