Imperial Brands Hellas: Ανοδική πορεία και ενίσχυση παρουσίας στην ελληνική αγορά

Τη δυναμική πορεία της Imperial Brands Hellas επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση 1/10/2023 - 30/9/2024. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, Νίκος Νικηφορίδης, με αύξηση 14% στον καθαρό κύκλο εργασιών και 20% στα κέρδη προ φόρων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, αποτυπώνεται έμπρακτα η αξία της στρατηγικής συνέπειας και της στοχευμένης ανάπτυξης. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της κατηγορίας των προϊόντων νέας γενιάς που ενίσχυσε τη συμμετοχή στη συνολική καθαρή αξία των πωλήσεων φτάνοντας το 43% έναντι 34% στην προηγούμενη χρήση - μία επίδοση που οφείλεται στην ανάπτυξη του blu και στη σταθερή ενδυνάμωση τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των θερμαινόμενων προϊόντων. Την ίδια στιγμή, η παραδοσιακή κατηγορία των καπνικών προϊόντων παρέμεινε ισχυρή με το Davidoff και Rizla να διατηρούν τη θέση τους στην αγορά και να ενισχύουν το αποτύπωμα της εταιρείας.

«Χρόνο με το χρόνο πετυχαίνουμε όλο και πιο υψηλούς στόχους. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου σχεδίου με κέντρο τον καταναλωτή, τα προϊόντα, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας. Εξελισσόμαστε με σταθερότητα σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσαρμοζόμενοι άμεσα στις ανάγκες της αγοράς, ενισχύοντας τις επενδύσεις μας και παραμένοντας πιστοί στο όραμά μας. Για το 2025, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια ενέργεια, επενδύοντας σε υπεύθυνες καινοτομίες, ενδυναμώνοντας τα brands μας και δημιουργώντας αξία με μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Νικηφορίδης.

Κληθείς να σχολιάσει την επικείμενη αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οδηγίας που καθορίζει τη φορολογία των καπνικών προϊόντων, ο κ. Νικηφορίδης εκτίμησε ότι θα έχει επιπτώσεις στην αγορά και στις εταιρείες του κλάδου οποιαδήποτε άτακτη κίνηση γίνει, συμπληρώνοντας ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι το λαθρεμπόριο καπνικών. Ο ίδιος υπενθύμισε τις διαδοχικές αυξήσεις στον ΕΦΚ το 2015 που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της εισροής λαθραίων καπνικών προϊόντων στο 23,5% από 3%-4%. Όπως τόνισε, παρά τις προσπάθειες των επόμενων χρόνων, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 17,5%. «Η όποια αλλαγή του ΕΦΚ στα καπνικά να γίνει με λογική, συνετά και με χρονοδιάγραμμα. Διαφορετικά οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες για τις εταιρείες, τους καταναλωτές αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας» υπογράμμισε ο κ. Νικηφορίδης.

Ερωτηθείς σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, ο κ. Νικηφορίδης ανέφερε ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για την Imperial Brands Hellas. Σύμφωνα με τον ίδιο, και το 2025 είναι μια χρονιά με έντονο επενδυτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται νέα, καινοτόμα προϊόντα. Επίσης, ενισχύεται διαρκώς το εμπορικό αποτύπωμα της εταιρείας μέσα από στοχευμένες επενδύσεις σε τομείς όπως η ψηφιακή τεχνολογία και η εκπαίδευση των συνεργατών.

Εστιάζοντας στον τομέα των προϊόντων νέας γενιάς, ο κ. Νικηφορίδης ανέφερε ότι είναι από τους πιο ταχέως εξελισσόμενους στην ευρύτερη καταναλωτική αγορά. Οι προτιμήσεις των ενηλίκων καταναλωτών αλλάζουν με ταχύτητα, καθώς αναζητούν επιλογές που να συνδυάζουν την καινοτομία, την ποιότητα, την πλούσια γευστική εμπειρία και φυσικά την αίσθηση ασφάλειας και υπευθυνότητας.

Η Imperial Brands Hellas ανταποκρίνεται σε αυτήν τη δυναμική πραγματικότητα με στρατηγικό σχεδιασμό και επενδύσεις σε υπεύθυνες καινοτομίες, όπως στα προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων blu όσο και στο σύστημα θερμαινόμενου καπνού Pulze με τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού iD αλλά και τις καινοτόμες ράβδους τσαγιού iSenzia.

Ήδη από τις αρχές Ιουνίου, η Imperial Brands Hellas προχώρησε στο λανσάρισμα του Pulze 3.0, της πιο προηγμένης συσκευής θέρμανσης ράβδων νικοτίνης. Ο Όμιλος Imperial Brands ενδυναμώνει τη θέση του στην κατηγορία των θερμαινόμενων προϊόντων νικοτίνης, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον κ. Νικηφορίδη, η επιλογή της Ελλάδας ως πρώτης αγοράς για την επίσημη διάθεσή του, υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στην ανάπτυξη των εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης.