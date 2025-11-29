Ινιάξι Λάσα: Η 101χρονη «Γιαγιά Μπόντιμιλερ» που νίκησε τα πάντα – και σήκωσε βάρη στα 94

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Καρκίνος μαστού. Δύο κατάγματα ισχίου. Χειρουργείο για γλαύκωμα. Εκφύλιση αμφιβληστροειδούς. Νοσηλεία από Covid-19.

Μια ζωή σαν κινηματογραφικό σενάριο – αλλά χωρίς happy end; Όχι για την Ινιάξι Λάσα.



Στα 101 της, η θρυλική πλέον «Γιαγιά Μπόντιμιλερ» συνεχίζει να διαψεύδει κάθε πιθανότητα. Με περισσότερους από 130.000 ακολούθους στα social media, η υπεραιωνόβια fitness influencer δεν είναι απλά viral. Είναι απόδειξη ότι η ηλικία δεν γράφει το φινάλε. Το ξαναγράφει.



«Στο γυμναστήριο ξεκίνησα στα 94 μου. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να κινούμαι», είπε η ίδια σε συνέντευξή της στη Daily Star. Κι όμως, η είσοδός της στον κόσμο των βαρών δεν είχε τίποτα «επιμελημένο». Ξεκίνησε από τύχη, όταν ο τραυματισμένος φροντιστής της, της άφησε την κάρτα μέλους του γυμναστηρίου.



Από εκείνη τη στιγμή, η Λάσα δεν έκανε πίσω. Δεν χάνει ούτε 24ωρο προπόνησης. Και το κάνει οικογενειακή υπόθεση, πηγαίνοντας συστηματικά με τον 63χρονο γιο της, Ινιάκι – τον προσωπικό της «gym buddy» και συνοδοιπόρο στην πιο απρόβλεπτη comeback ιστορία.

Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία της Ινιάξι που δεν πολεμά απλώς τον χρόνο, του κάνει repost.