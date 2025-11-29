Κόσμος Παράξενα

Ινιάξι Λάσα: Η 101χρονη «Γιαγιά Μπόντιμιλερ» που νίκησε τα πάντα – και σήκωσε βάρη στα 94

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Καρκίνος μαστού. Δύο κατάγματα ισχίου. Χειρουργείο για γλαύκωμα. Εκφύλιση αμφιβληστροειδούς. Νοσηλεία από Covid-19.
Μια ζωή σαν κινηματογραφικό σενάριο – αλλά χωρίς happy end; Όχι για την Ινιάξι Λάσα.

Στα 101 της, η θρυλική πλέον «Γιαγιά Μπόντιμιλερ» συνεχίζει να διαψεύδει κάθε πιθανότητα. Με περισσότερους από 130.000 ακολούθους στα social media, η υπεραιωνόβια fitness influencer δεν είναι απλά viral. Είναι απόδειξη ότι η ηλικία δεν γράφει το φινάλε. Το ξαναγράφει.

«Στο γυμναστήριο ξεκίνησα στα 94 μου. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να κινούμαι», είπε η ίδια σε συνέντευξή της στη Daily Star. Κι όμως, η είσοδός της στον κόσμο των βαρών δεν είχε τίποτα «επιμελημένο». Ξεκίνησε από τύχη, όταν ο τραυματισμένος φροντιστής της, της άφησε την κάρτα μέλους του γυμναστηρίου.

Από εκείνη τη στιγμή, η Λάσα δεν έκανε πίσω. Δεν χάνει ούτε 24ωρο προπόνησης. Και το κάνει οικογενειακή υπόθεση, πηγαίνοντας συστηματικά με τον 63χρονο γιο της, Ινιάκι – τον προσωπικό της «gym buddy» και συνοδοιπόρο στην πιο απρόβλεπτη comeback ιστορία.

Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία της Ινιάξι που  δεν πολεμά απλώς τον χρόνο, του κάνει repost.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Παράξενα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader