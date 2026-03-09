Intracom Defense: Υπέγραψε σύμβαση με το ΥΠΕΘΑ για επικοινωνιακά συστήματα στο Πολεμικό Ναυτικό

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, υπεγράφη σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), που αφορά σε επικοινωνιακά συστήματα ελληνικής ανάπτυξης και τελευταίας τεχνολογίας, για την κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού σε ασφαλείς επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας φωνής και δεδομένων.

Η IDE χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων στους τομείς των ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων, τακτικών συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών, ολοκληρωμένων λύσεων επιτήρησης, υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η IDE συγκαταλέγεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών οργανισμών του NATO, συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα και έχει επιτύχει να ηγείται σε ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, ενώ παράλληλα στηρίζει την ελληνική βιομηχανία μέσω ανάθεσης σημαντικού υποκατασκευαστικού έργου σε άλλες ελληνικές εταιρίες, συμβάλλοντας στην οικονομία της χώρας.