ΗΠΑ: Γραμματέας σχολείου κατηγορείται για σεξουαλικές σχέσεις με μαθητές- Την «έπιασε» ο σύζυγός της

Σάλο έχει προκαλέσει στην πολιτεία της Ιντιάνα των ΗΠΑ υπόθεση με πρωταγωνίστρια 31χρονη γραμματέα λυκείου, η οποία κατηγορείται ότι διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με δύο μαθητές, εκ των οποίων ο ένας ήταν ανήλικος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Union City Police Department, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κλήση για περιστατικό ξυλοδαρμού το περασμένο Σαββατοκύριακο. Όπως αναφέρουν οι αρχές, ο σύζυγος της 31χρονης φέρεται να την εντόπισε μαζί με 18χρονο μαθητή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επεισόδιο κατά το οποίο φέρεται να τη χτύπησε. Το περιστατικό ερευνάται από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ράντολφ.

Σύμφωνα με την New York Post, κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ότι η γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως γραμματέας στο σχολικό δίκτυο Randolph Eastern School Corporation, διατηρούσε παράλληλα σεξουαλική σχέση και με δεύτερο μαθητή, ηλικίας 17 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο τους είχαν συνευρεθεί τουλάχιστον πέντε φορές.

Η 31χρονη συνελήφθη και αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες για αποπλάνηση ανηλίκου που σχετίζονται με τη σχέση της με τον 17χρονο. Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα της απαγγελθούν κατηγορίες και για την υπόθεση με τον 18χρονο μαθητή.

Ο σύζυγός της δεν έχει κατονομαστεί, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για τον φερόμενο ξυλοδαρμό.

Ο επικεφαλής της σχολικής περιφέρειας, Νιλ Άνταμς, δήλωσε ότι η εργαζόμενη «έχει απομακρυνθεί από κάθε καθήκον που σχετίζεται με μαθητές μέχρι την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας», αποφεύγοντας να διευκρινίσει εάν παραμένει σε καθεστώς εργασίας.

Η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε στις φυλακές της Κομητείας Ράντολφ, όπου κρατείται με εγγύηση 25.000 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, ούτε το γραφείο του σερίφη ούτε η αστυνομία έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.