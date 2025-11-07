Ιράκ: Γυναίκα υποψήφια βουλευτής είναι... άφαντη στις προεκλογικές αφίσες - Φιγουράρει ο σύζυγός της

Ο σεΐχης Αχμέτ Ιμπραήμ δεν είναι υποψήφιος στις κοινοβουλευτικές εκλογές του Ιράκ, αλλά η φωτογραφία του εμφανίζεται στις αφίσες αντί για τη σύζυγό του, Σαΐμα Σάμι, η οποία είναι υποψήφια με το κόμμα Taqadum του Μοχάμεντ αλ-Χαλμπούσι στο Κιρκούκ.



Ο Ιμπραήμ λέει ότι το έκανε αυτό για να σεβαστεί τις κοινωνικές παραδόσεις της κοινότητας και της οικογένειάς του. «Είναι απλώς μια πινακίδα για να δείξουμε τα στοιχεία του γραφείου της. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλές αφίσες κατά μήκος του δρόμου που φέρουν μόνο το όνομα και τον αριθμό του υποψηφίου», δήλωσε ο Ιμπραήμ, ο οποίος διευθύνει το εκλογικό γραφείο της συζύγου του, στο Rudaw. «Δεν προσπαθείς να κερδίσεις βάζοντας τη φωτογραφία σου. Έχεις ένα όνομα, μια φυλή, φίλους και συγγενείς και αγαπημένους [που ψηφίζουν για σένα]».

Δεν είναι μόνο στις αφίσες που η Σάμι δεν φαίνεται, αλλά είναι ο σύζυγός της και άλλα μέλη της οικογένειάς της που υποδέχονται τους υποστηρικτές της, κάνοντας εκστρατεία εκ μέρους της.



Ο Ιμπραήμ λέει ότι η σύζυγός του σκοπεύει να υπηρετήσει την πατρίδα αν εκλεγεί στο κοινοβούλιο. «Μπήκαμε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους στην επαρχία του Κιρκούκ», είπε. «Η φυλή μας είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε υποστηρικτές. Δεν περιορίζουμε τη βάση των οπαδών μας μόνο στην περιοχή μας. Οι υποστηρικτές μας βρίσκονται σε όλη την επαρχία του Κιρκούκ».

Το θέμα έχει προκαλέσει αίσθηση και πολλοί είναι αυτοί που προβληματίζονται για το πώς η Σάμι θα μπορέσει να εκπληρώσει τον δημόσιο ρόλο της αν εκλεγεί.



«Από την κουζίνα στο κοινοβούλιο, είναι πολύ ατυχές. Θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους δρόμους του Κιρκούκ», είπε ο Σρούντ Μοχάμεντ, επικεφαλής της οργάνωσης Iraqi Hope. «Αν είναι η εκπρόσωπός μου, πρέπει να σταθεί όρθια, να είναι σε θέση να μιλήσει. Πώς μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά μου όταν δεν ξέρω ποια είναι».



Η Σάμι είναι κόρη του Sheikh Sami Batushi, αρχηγού της φυλής Batushi στο Ριάντ, νότια της επαρχίας Κιρκούκ. Ο σύζυγός της είναι εργολάβος στο Κιρκούκ. Είναι μία από τις έξι γυναίκες που διεκδικούν την έδρα της γυναικείας ποσόστωσης.



Το Ιράκ θα διεξαγάγει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 11 Νοεμβρίου.

