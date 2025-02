Iris Apfel: Σε δημοπρασία ρούχα, κοσμήματα και πίνακες της εμβληματικής ιέρειας της μόδας

Περισσότερα από 2.000 αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων ρούχων, κοσμημάτων, αξεσουάρ και ειδών εσωτερικής διακόσμησης της εμβληματικής ιέρειας της μόδας Iris Apfel θα τεθούν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα από τον οίκο Doyle Auctioneers & Appraisers.

Όλα τα αντικείμενα προέρχονται από τη διάσημη κατοικία της στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη.

Η δημοπρασία, που έχει ως τίτλο το σήμα κατατεθέν σλόγκαν του μαξιμαλισμού «More is more and less is a bore» (Το περισσότερο είναι περισσότερο και το λιγότερο είναι βαρετό) θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του οίκου δημοπρασιών, Doyle New York στις 4 Μαρτίου και θα ακολουθήσει διαδικτυακή πώληση στις 5 Μαρτίου.

Πριν από την εκδήλωση, θα παρουσιαστούν ταυτόχρονες εκθέσεις των έργων τέχνης και των αντικειμένων της σε τέσσερις τοποθεσίες του Doyle στις ΗΠΑ.

Ποια ήταν η Iris Apfel

Γεννημένη το 1921 στο Κουίνς, η Apfel εργάστηκε αρχικά ως κειμενογράφος για το Women's Wear Daily πριν γίνει σχεδιάστρια υφασμάτων και εσωτερικών χώρων. Πραγματικό είδωλο της μόδας με όλη τη σημασία της λέξης, απέκτησε διεθνή φήμη στα 80 και τα 90 της και έγινε διάσημη για τη μοναδική της αίσθηση της μόδας και του στυλ.



Στους δύο ορόφους του διαμερίσματός της στο Park Avenue είχε συγκεντρώσει αντικείμενα από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές του 20ού αιώνα. Στο σπίτι της στο Παλμ Μπιτς πρόσθεσε είδη διακόσμησης που αντανακλούσαν τον χαρακτηριστικό μαξιμαλισμό της, με προσεκτικά επιλεγμένες αντίκες, πίνακες. Σε ένα τιρκουάζ δωμάτιο φυλασσόταν η πολύτιμη συλλογή αγαλματιδίων Kachina της ίδιας και του αείμνηστου συζύγου της από ταξίδια στα νοτιοδυτικά.

Η Iris Apfel απεβίωσε σε ηλικία 102 ετών την 1η Μαρτίου 2024.



«Η Iris Apfel με την ατρόμητη προσέγγιση στη μόδα και το σχέδιο απέκτησε παγκόσμια φήμη ως η επιτομή του τολμηρού. Τα υπερμεγέθη γυαλιά της, η γκαρνταρόμπα της σε ζωηρές αποχρώσεις και οι στρώσεις κοσμημάτων της την έκαναν αμέσως αναγνωρίσιμη, ξαναγράφοντας τους κανόνες του μαξιμαλισμού. Συνδύασε την υψηλή ραπτική με τους θησαυρούς της υπαίθριας αγοράς, δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό στυλ που εξυμνούσε τα έντονα χρώματα, τις εκλεκτικές υφές και τους ατρόμητους πειραματισμούς, επαναπροσδιορίζοντας τι σήμαινε να είσαι αυτή που ξεκινά μία τάση και εμπνέοντας γενιές να απορρίψουν τη συμμόρφωση και να αγκαλιάσουν την ατομικότητά τους» αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών.