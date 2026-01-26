ΙΣΑ: Αυξάνεται κατά 30% η ιατρική αμοιβή - Οδηγία για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ενημερώθηκε - κατόπιν επικοινωνίας του προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ότι θα κατατεθεί σχετική τροπολογία που αφορά στην αύξηση της ιατρικής αμοιβής. Ειδικότερα, η τιμή της ιατρικής επίσκεψης, από 10 ευρώ θα ανέλθει σε 13 ευρώ.



Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, η ανωτέρω τροπολογία επίκειται να ψηφιστεί εντός λίγων ημερών και για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, οι γιατροί οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, δεν πρέπει να προβούν στην έκδοση τιμολογίου έως την ψήφισή της.



Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα ενημερώσει άμεσα τα μέλη του για κάθε νεότερη εξέλιξη, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.



Σχολιάζοντας το θέμα, ο Γιώργος Πατούλης τόνισε τα εξής: «Η αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά περίπου 30%, μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας, αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα ,για το οποίο πρέπει να συγχαρούμε τον υπουργό Υγείας. Ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ιατρών και στις προσδοκίες του ιατρικού κόσμου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει τη μάχη με συνέπεια και τεκμηρίωση, διεκδικώντας ουσιαστική βελτίωση των επαγγελματικών συνθηκών και αξιοπρεπείς αμοιβές για τους ιατρούς, που καθημερινά στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Ζητούμε περαιτέρω αναπροσαρμογή της ιατρικής αμοιβής, κάτι για το οποίο έχει δεσμευθεί και ο υπουργός Υγείας. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα το ιατρικό έργο, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η παραμονή των ιατρών στη χώρα μας».